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Продавщица сельмага в Верхнедвинском районе присвоила более 8,5 тыс. рублей за четыре месяца
13.04.2020 11:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Верхнедвинском районе продавщица сельского магазина всего за четыре неполных месяца трудовой деятельности умудрилась присвоить деньги и товар на 8,6 тыс. рублей. Подробности
Факт нарушения вскрыли сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями.
Суд назначил обвиняемой наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с лишением на 3 года права заниматься деятельностью, связанной с учетом, хранением и распоряжением материальными ценностями.
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Факт нарушения вскрыли сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями.
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