Продавщица сельмага в Верхнедвинском районе присвоила более 8,5 тыс. рублей за четыре месяца

Источник материала: Tut.by

В Верхнедвинском районе продавщица сельского магазина всего за четыре неполных месяца трудовой деятельности умудрилась присвоить деньги и товар на 8,6 тыс. рублей. Подробности рассказывает МВД.

Факт нарушения вскрыли сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями.

Суд назначил обвиняемой наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с лишением на 3 года права заниматься деятельностью, связанной с учетом, хранением и распоряжением материальными ценностями.