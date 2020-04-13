В Белгидромете рассказали, как пожары в Чернобыльской зоне повлияли на Беларусь

Пожары в Чернобыльской зоне в соседней Украине продолжаются. По последним данным, пожар находится в трех километрах от ЧАЭС. В Белгидрометцентре рассказали, как обстоят дела с радиационным фоном в нашей стране.

В Белгидрометцентре сообщили, что из-за возникшего 4 апреля в зоне отчуждения Украины пожара, радиационная обстановка в Беларуси находится под постоянным контролем.

«На 41 пункте наблюдений радиационного мониторинга атмосферного воздуха ежедневно измеряется мощность дозы гамма-излучения (далее – МД) и проводятся наблюдения за естественными выпадениями из атмосферы (25 пунктов). Кроме того, на 10 пунктах наблюдений проводятся наблюдения за радиоактивными аэрозолями в приземном слое атмосферы (ежедневно проводится отбор проб с использованием фильтровентиляционных установок). В пробах аэрозолей и выпадений из атмосферы определяется суммарная бета-активность и содержание цезия-137», - говорится в сообщении Белгидромета.

Там также отмечают, что «в период с 4 апреля 2020 года по настоящее время радиационная обстановка на территории Брестской и Гомельской областей, как и в целом по стране, остается стабильной, превышений радиационных параметров не зафиксировано».