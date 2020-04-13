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Сайт со звуками офиса поможет тем, кто не привык работать дома

13.04.2020 16:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В помощь тем, кто на удаленке, создан сайт со звуками офиса. Создатели ресурса уверены, что он поможет тем, кто не привык работать дома и долго не может войти в рабочий ритм. Офисный фон, предлагаемый сайтом, состоит из неразборчивых обрывков фраз, звуков передвигаемой мебели, листаемых страниц, стука пальцев по клавиатуре, гула кондиционера. При желании можно добавить телефонные звонки, гудение принтера и даже неприятное чавканье соседа.

 
 
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В помощь тем, кто на удаленке, создан сайт со звуками офиса. Создатели ресурса уверены, что он поможет тем, кто не привык работать дома и долго не может войти в...
 
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