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Преподаватели БГУ смогут работать на «удаленке» - с 14 апреля по 31 мая
13.04.2020 20:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 14 апреля по 31 мая преподаватели БГУ смогут работать дистанционно. Такая мера,
Занятия будут проходить согласно расписанию и утвержденным учебным программам на площадке образовательного портала БГУ. То есть студенты смогут учиться, а преподаватели работать из дома.
Весь этот период для всех желающих преподавателей будут организовываться научно-методические онлайн-семинары по разработке и проведению занятий с помощью информационных технологий.
Руководители подразделений и ряд категорий сотрудников продолжат работать в обычном режиме, чтобы обеспечить беспрерывность рабочего и учебного процессов в подразделениях, пишет пресс-служба.
Напомним, что БГУ был одним из первых вузов, которые
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С 14 апреля по 31 мая преподаватели БГУ смогут работать дистанционно. Такая мера, сообщает пресс-служба университета, позволит снизить количество прямых контактов...
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