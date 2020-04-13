Преподаватели БГУ смогут работать на «удаленке» - с 14 апреля по 31 мая

Источник материала: Tut.by

С 14 апреля по 31 мая преподаватели БГУ смогут работать дистанционно. Такая мера, сообщает пресс-служба университета, позволит снизить количество прямых контактов среди студентов, преподавателей и сотрудников.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Занятия будут проходить согласно расписанию и утвержденным учебным программам на площадке образовательного портала БГУ. То есть студенты смогут учиться, а преподаватели работать из дома.

Весь этот период для всех желающих преподавателей будут организовываться научно-методические онлайн-семинары по разработке и проведению занятий с помощью информационных технологий.

Руководители подразделений и ряд категорий сотрудников продолжат работать в обычном режиме, чтобы обеспечить беспрерывность рабочего и учебного процессов в подразделениях, пишет пресс-служба.

Напомним, что БГУ был одним из первых вузов, которые начали переводить большинство занятий в онлайн.