Источник материала: БT

500 граммов тыквы,

50 граммов свежей или замороженной клюквы,

180 мл апельсинового сока,

1 столовую ложку тертого имбиря,

3 столовые ложки оливкового масла,

1 столовую ложку меда,

соль и черный перец.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Салат из свежей тыквы с клюквенно-апельсиновой заправкой и имбирем Необычный салат из свежей тыквы с клюквенно-апельсиновой заправкой и имбирем. Возьмем: 500 граммов тыквы, 50 граммов свежей или замороженной клюквы, 180 мл...

Необычный салат из свежей тыквы с клюквенно-апельсиновой заправкой и имбирем.Возьмем:В маленький сотейник выкладываем клюкву, добавляем натуральный апельсиновый сок и имбирь.Ставим сотейник на умеренный огонь и увариваем под крышкой, периодически помешивая, около 10 минут. Ягоды должны начать лопаться. Снимаем сотейник с огня. Добавляем оливковое масло, мед, соль, перец и перемешиваем. Даем заправке немного остыть. Натираем тыкву на крупной терке.Натертую тыкву заливаем пряной заправкой и хорошенько перемешиваем. Выкладываем на порционную тарелку и подаем.Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!