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Салат из свежей тыквы с клюквенно-апельсиновой заправкой и имбирем
14.04.2020 07:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНеобычный салат из свежей тыквы с клюквенно-апельсиновой заправкой и имбирем.
Возьмем:
Ежедневное добавление имбиря в рацион ускоряет обмен веществ и положительно влияет на работу пищеварительной системы. Свежий имбирь и имбирный чай часто используют во время диет, и его эффективность была многократно доказана.
Ставим сотейник на умеренный огонь и увариваем под крышкой, периодически помешивая, около 10 минут. Ягоды должны начать лопаться. Снимаем сотейник с огня. Добавляем оливковое масло, мед, соль, перец и перемешиваем. Даем заправке немного остыть. Натираем тыкву на крупной терке.
Тыква богата витамином А. По данным ученых, витамин A повышает активность местных факторов иммунитета к различным внешним инфекционным агентам (бактерии, грибы, вирусы) и препятствует манифестации инфекционно-воспалительных заболеваний.
Натертую тыкву заливаем пряной заправкой и хорошенько перемешиваем. Выкладываем на порционную тарелку и подаем.
Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!
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Необычный салат из свежей тыквы с клюквенно-апельсиновой заправкой и имбирем. Возьмем: 500 граммов тыквы, 50 граммов свежей или замороженной клюквы, 180 мл...
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