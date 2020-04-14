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Салат из свежей тыквы с клюквенно-апельсиновой заправкой и имбирем

14.04.2020 07:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Необычный салат из свежей тыквы с клюквенно-апельсиновой заправкой и имбирем. 

Возьмем:
  • 500 граммов тыквы, 
  • 50 граммов  свежей или замороженной клюквы,
  • 180 мл апельсинового сока,
  • 1 столовую ложку тертого имбиря,
  • 3 столовые ложки оливкового масла,
  • 1 столовую ложку меда,
  • соль и черный перец.
В маленький сотейник выкладываем  клюкву, добавляем натуральный  апельсиновый сок и имбирь.

Ежедневное добавление имбиря в рацион ускоряет обмен веществ и положительно влияет на работу пищеварительной системы. Свежий имбирь и имбирный чай часто используют во время диет, и его эффективность была многократно доказана.

Ставим сотейник на умеренный огонь и увариваем под крышкой, периодически помешивая, около 10 минут. Ягоды должны начать лопаться. Снимаем сотейник с огня. Добавляем оливковое  масло, мед, соль, перец и перемешиваем. Даем заправке немного остыть. Натираем  тыкву на крупной терке.

Тыква богата витамином А. По данным ученых, витамин A повышает активность местных факторов иммунитета к различным внешним инфекционным агентам (бактерии, грибы, вирусы) и препятствует манифестации инфекционно-воспалительных заболеваний.

Натертую тыкву  заливаем пряной заправкой и хорошенько перемешиваем. Выкладываем на порционную тарелку и подаем.

Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!
 
 
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Необычный салат из свежей тыквы с клюквенно-апельсиновой заправкой и имбирем.  Возьмем: 500 граммов тыквы,  50 граммов  свежей или замороженной клюквы, 180 мл...
 
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