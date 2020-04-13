Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусский народ сплотился против общего врага Сегодня в стране делается все для победы над вирусом. Но многое зависит и от каждого из нас. Наше терпение, мудрость, выдержка, которые присущи белорусскому народу,...

Сегодня в стране делается все для победы над вирусом. Но многое зависит и от каждого из нас. Наше терпение, мудрость, выдержка, которые присущи белорусскому народу, выполнение всех рекомендаций врачей - вот самый правильный путь к победе над COVID-19. Уже не в первый раз белорусский народ сплотился против общего врага. Сейчас самое время для такого единения. Без отчаяния, но с верой. Не по одиночке, а вместе (видео).