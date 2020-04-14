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Департамент исполнения наказаний МВД организовал пошив масок и комбинезонов
14.04.2020 08:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа помощь медикам пришел департамент исполнения наказаний МВД Беларуси. Ведомство оперативно перепрофилировало свои предприятия, и теперь там шьют маски и одноразовые комбинезоны. Задействованы все имеющиеся ресурсы. Приобрели и установили дополнительное оборудование.
Данил Яцков, начальник отдела департамента исполнения наказаний МВД Беларуси: "В работе по пошиву масок и комбинезонов задействованы все предприятия, имеющие швейные цеха. Проводится необходимая санобработка. Имеющиеся производственные мощности позволяют полностью обеспечить ОВД, потребность ДИН, в том числе мы отгружаем и для нужд Минздрава. Основная наша задача - помощь медработникам".
В Беларуси реализовано 10 миллионов отечественных масок. Об этом сообщил министр здравоохранения Владимир Караник. При этом объемы выпуска хотят увеличить до двух миллионов в сутки. Такую задачу поставил Глава государства.
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На помощь медикам пришел департамент исполнения наказаний МВД Беларуси. Ведомство оперативно перепрофилировало свои предприятия, и теперь там шьют маски и...
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