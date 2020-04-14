Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Департамент исполнения наказаний МВД организовал пошив масок и комбинезонов На помощь медикам пришел департамент исполнения наказаний МВД Беларуси. Ведомство оперативно перепрофилировало свои предприятия, и теперь там шьют маски и...

На помощь медикам пришел департамент исполнения наказаний МВД Беларуси. Ведомство оперативно перепрофилировало свои предприятия, и теперь там шьют маски и одноразовые комбинезоны. Задействованы все имеющиеся ресурсы. Приобрели и установили дополнительное оборудование.В Беларуси реализовано 10 миллионов отечественных масок. Об этом сообщил министр здравоохранения Владимир Караник. При этом объемы выпуска хотят увеличить до двух миллионов в сутки. Такую задачу поставил Глава государства.