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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Цена на интернет-покупки после подтверждения заказа должна быть неизменна Цена всегда должна оставаться неизменной после подтверждения заказа в интернет-магазине, отмечают в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. В...

Цена всегда должна оставаться неизменной после подтверждения заказа в интернет-магазине, отмечают в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. В последнее время на адрес регулятора поступают жалобы от покупателей, в частности, бытовой техники, на то, что им пытались пересчитать стоимость покупки. Но здесь все аргументы в пользу покупателя. Магазин должен четко знать, сколько у него товара и какое количество заявок он сможет удовлетворить.Чтобы отстоять свои права, нужно направить продавцу письменную претензию или приехать лично по адресу интернет-магазина и потребовать продать товар по первоначальной цене. Помочь урегулировать спор до суда или составить исковое заявление помогут и в местных исполкомах.