ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Цена на интернет-покупки после подтверждения заказа должна быть неизменна

14.04.2020 08:50 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Цена всегда должна оставаться неизменной после подтверждения заказа в интернет-магазине, отмечают в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. В последнее время на адрес регулятора поступают жалобы от покупателей, в частности, бытовой техники, на то, что им пытались пересчитать стоимость покупки. Но здесь все аргументы в пользу покупателя. Магазин должен четко знать, сколько у него товара и какое количество заявок он сможет удовлетворить.

Чтобы отстоять свои права, нужно направить продавцу письменную претензию или приехать лично по адресу интернет-магазина и потребовать продать товар по первоначальной цене. Помочь урегулировать спор до суда или составить исковое заявление помогут и в местных исполкомах.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цена всегда должна оставаться неизменной после подтверждения заказа в интернет-магазине, отмечают в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. В...
 
Новости дня
Новости общества
 
Белорусские артисты поддерживают страну в борьбе с COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика