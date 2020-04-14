Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские артисты поддерживают страну в борьбе с COVID-19 Сейчас самое время, чтобы сплотиться. С таким посылом обращается к каждому народный артист Беларуси "сябар" Анатолий Ярмоленко. Немаловажно выполнять рекомендации...

Сейчас самое время, чтобы сплотиться. С таким посылом обращается к каждому народный артист Беларуси "сябар" Анатолий Ярмоленко. Немаловажно выполнять рекомендации наших медработников и максимально стараться беречь себя и близких людей.Важно доверять проверенным источникам и верить в положительный исход. Белорусские артисты объединяются, чтобы высказать слова поддержки и веры в белорусов и всю страну.