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Белорусские артисты поддерживают страну в борьбе с COVID-19
14.04.2020 08:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСейчас самое время, чтобы сплотиться. С таким посылом обращается к каждому народный артист Беларуси "сябар" Анатолий Ярмоленко. Немаловажно выполнять рекомендации наших медработников и максимально стараться беречь себя и близких людей.
Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси: "Я хочу вас попросить проявить терпение, мудрость, ту выдержку, которая так присуща нашему народу. И слушайте советы врачей, они у нас грамотные. Все мы переживем, как поется в нашей песне".
Важно доверять проверенным источникам и верить в положительный исход. Белорусские артисты объединяются, чтобы высказать слова поддержки и веры в белорусов и всю страну.
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Сейчас самое время, чтобы сплотиться. С таким посылом обращается к каждому народный артист Беларуси "сябар" Анатолий Ярмоленко. Немаловажно выполнять рекомендации...
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