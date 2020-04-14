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Белорусские артисты поддерживают страну в борьбе с COVID-19

14.04.2020 08:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сейчас самое время, чтобы сплотиться. С таким посылом обращается к каждому народный артист Беларуси "сябар" Анатолий Ярмоленко. Немаловажно выполнять рекомендации наших медработников и максимально стараться беречь себя и близких людей. 

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси: "Я хочу вас попросить проявить терпение, мудрость, ту выдержку, которая так присуща нашему народу. И слушайте советы врачей, они у нас грамотные. Все мы переживем, как поется в нашей песне".

Важно доверять проверенным источникам и верить в положительный исход. Белорусские артисты объединяются, чтобы высказать слова поддержки и веры в белорусов и всю страну.

 
 
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Сейчас самое время, чтобы сплотиться. С таким посылом обращается к каждому народный артист Беларуси "сябар" Анатолий Ярмоленко. Немаловажно выполнять рекомендации...
 
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