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Курс валют на 14.04.2020. Белорусский рубль укрепился к трем основным валютам
14.04.2020 10:00 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа прошедших накануне торгах белорусский рубль укрепился к трем основным валютам.
Курсы валют по Нацбанку к этому часу:
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На прошедших накануне торгах белорусский рубль укрепился к трем основным валютам. Курсы валют по Нацбанку к этому часу: доллар - 2 рубля 46 копеек, евро - 2...
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