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Заместитель Министра здравоохранения Республики Беларусь Елена Богдан; Главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Республики Беларусь Людмила Кеда; Главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Республики Беларусь Татьяна Бурдь; Врач акушер-гинеколог, ассистент кафедры общественного здоровья и здравоохранения БелМАПО, руководитель проекта "Мама PRO" Диана Мардас.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стрим "Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19. Педиатрия и гинекология" Присоединяйтесь к прямой трансляции на YouTube-канале Национального пресс-центра Республики Беларусь. По итогам стрима Министра здравоохранения Владимира...

Присоединяйтесь к прямой трансляции на YouTube-канале Национального пресс-центра Республики Беларусь.По итогам(08.04.2020г.) были собраны и обработаны наиболее актуальные и волнующие население Беларуси вопросы. Сегодня, во время очередного онлайн-включения специалисты Министерства здравоохранения ответят и на них.Стрим "Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19. Педиатрия и гинекология"Участники:Начало трансляции