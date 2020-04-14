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Видеоуроки и трансляции в соцсетях проводят столичные центры дополнительного образования
14.04.2020 13:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВиртуальные мастер-классы для реального хобби. Столичные центры дополнительного образования на каникулах проводят занятия онлайн. Преподаватели создают видеоуроки и проводят трансляции в социальных сетях. Например, в столичном дворце детей и молодежи "Золак" работает виртуальная школа экологии. Волонтеры экодвижения продолжают изучать темы дома.
Также для учеников проводят онлайн-выставки и экскурсии.
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Виртуальные мастер-классы для реального хобби. Столичные центры дополнительного образования на каникулах проводят занятия онлайн. Преподаватели создают...
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