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Видеоуроки и трансляции в соцсетях проводят столичные центры дополнительного образования

14.04.2020 13:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Виртуальные мастер-классы для реального хобби. Столичные центры дополнительного образования на каникулах проводят занятия онлайн. Преподаватели создают видеоуроки и проводят трансляции в социальных сетях. Например, в столичном дворце детей и молодежи "Золак" работает виртуальная школа экологии. Волонтеры экодвижения продолжают изучать темы дома. 

Также для учеников проводят онлайн-выставки и экскурсии.

 
 
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Виртуальные мастер-классы для реального хобби. Столичные центры дополнительного образования на каникулах проводят занятия онлайн. Преподаватели создают...
 
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