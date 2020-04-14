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В Витебске посадили более сотни деревьев во время экологической акции
14.04.2020 12:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБолее сотни деревьев высади в витебском микрорайоне Медцентр. Многоэтажную застройку украсили березы, липы, клены. Всего же за время экологической кампании "Обустроим малую родину" только в регионах Витебской области появились более 6 тысяч деревьев и 2,5 тысячи кустарников.
Марина Галич, начальник отдела Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды: "Солнечным днем мы решили поучаствовать в этой акции, чтобы деревья радовали наших горожан. Мною примерно было посажено около двадцати деревьев".
Виктор Галанов, председатель Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды: "Новый микрорайон, еще достаточно мало здесь растительности. Поэтому мы хотим внести свой посильный вклад в будущее нашей территории, нашего родного города".
Поучаствовать в озеленении может каждый. В этом году акция приурочена к 75-летию Великой Победы.
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Более сотни деревьев высади в витебском микрорайоне Медцентр. Многоэтажную застройку украсили березы, липы, клены. Всего же за время экологической кампании...
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