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Песчаная буря накрыла белорусские города. Видео очевидцев
14.04.2020 12:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБелорусские города накануне накрыла песчаная буря. Видео в Сети публикуют очевидцы. С природным явлением столкнулся водитель возле Мостов. Столб пыли поднялся с полей и накрыл дорогу, видимость была пару метров и авто пришлось остановить. Досталось накануне и водителям на трассе в Гомельской области.
О большой концентрации песка в воздухе сообщили жители Мозыря. Видимость не превышала 30 метров.
Такая же ситуация была в Жлобине. В плену пыли из-за засушливой и ветреной погоды оказались и города Брестской области. Тучи песка сильный ветер пронес над Лунинцом.
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Белорусские города накануне накрыла песчаная буря. Видео в Сети публикуют очевидцы. С природным явлением столкнулся водитель возле Мостов. Столб пыли поднялся с...
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