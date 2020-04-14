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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Песчаная буря накрыла белорусские города. Видео очевидцев Белорусские города накануне накрыла песчаная буря. Видео в Сети публикуют очевидцы. С природным явлением столкнулся водитель возле Мостов. Столб пыли поднялся с...

Белорусские города накануне накрыла песчаная буря. Видео в Сети публикуют очевидцы. С природным явлением столкнулся водитель возле Мостов. Столб пыли поднялся с полей и накрыл дорогу, видимость была пару метров и авто пришлось остановить. Досталось накануне и водителям на трассе в Гомельской области.О большой концентрации песка в воздухе сообщили жители Мозыря. Видимость не превышала 30 метров.Такая же ситуация была в Жлобине. В плену пыли из-за засушливой и ветреной погоды оказались и города Брестской области. Тучи песка сильный ветер пронес над Лунинцом.