Прямая трансляция «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19. Педиатрия и гинекология» уже сегодня

В ходе прямого включения каждый сможет обратиться к экспертам в чате. Вопросы, заданные в онлайн-режиме, могут выходить за рамки заявленной темы. Ответы на наиболее актуальные из них прозвучат во время следующих стримов.
Как смотреть: ссылка на стрим – в формате QR-кода. Просто сканируете его с помощью ваших мобильных устройств и переходите на страницу трансляции.
Прямая ссылка на трансляцию на YouTube-канале Национального пресс-центра Республики Беларусь:
В ближайшие дни запланирован стрим со специалистами Министерства образования Республики Беларусь, Министерства жилищно-кумунального хозяйства Республики Беларусь, Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.
Вопросы, заданные сегодня, будут собраны и проанализированы. Ответы будут даны во время ближайшего стрима с представителями вышеуказанных министерств и ведомств.