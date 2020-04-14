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Прямая трансляция «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19. Педиатрия и гинекология» уже сегодня

14.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В ходе прямого включения каждый сможет обратиться к экспертам в чате. Вопросы, заданные в онлайн-режиме, могут выходить за рамки заявленной темы. Ответы на наиболее актуальные из них прозвучат во время следующих стримов.

Как смотреть: ссылка на стрим – в формате QR-кода. Просто сканируете его с помощью ваших мобильных устройств и переходите на страницу трансляции.

Прямая ссылка на трансляцию на YouTube-канале Национального пресс-центра Республики Беларусь: https://www.youtube.com/user/belpresscenter/live.Прямая трансляция «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19. Педиатрия и гинекология» уже сегодня

В ближайшие дни запланирован стрим со специалистами Министерства образования Республики Беларусь, Министерства жилищно-кумунального хозяйства Республики Беларусь, Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

Вопросы, заданные сегодня, будут собраны и проанализированы. Ответы будут даны во время ближайшего стрима с представителями вышеуказанных министерств и ведомств.

 
 
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По итогам стрима Министра здравоохранения Владимира Караника, прошедшего 8 апреля, были собраны и обработаны наиболее актуальные и волнующие население Беларуси...
 
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