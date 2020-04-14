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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минздрав ответил на волнующие население вопросы Отметим, по итогам предыдущего стрима были собраны актуальные и волнующие вопросы. Исследование показало: наибольший интерес у населения вызвали темы педиатрии и...

Отметим, по итогам предыдущего стрима были собраны актуальные и волнующие вопросы. Исследование показало: наибольший интерес у населения вызвали темы педиатрии и гинекологии. В ходе беседы специалисты отметили: все стационары провели обучение сотрудников и готовы принимать беременных пациенток с положительным тестом на COVID-19, доказательств вертикальной передачи инфекции ребенку пока нет. Помимо прочего, Минздрав рекомендовал временно перевести работу школ по подготовке к беременности и родам в онлайн-формат. Что касается выписки молодых мам из роддома, она будет проходить в обычном режиме, однако специалисты рекомендуют максимально ограничить число родственников.