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Минздрав ответил на волнующие население вопросы
14.04.2020 15:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОтметим, по итогам предыдущего стрима были собраны актуальные и волнующие вопросы. Исследование показало: наибольший интерес у населения вызвали темы педиатрии и гинекологии. В ходе беседы специалисты отметили: все стационары провели обучение сотрудников и готовы принимать беременных пациенток с положительным тестом на COVID-19, доказательств вертикальной передачи инфекции ребенку пока нет. Помимо прочего, Минздрав рекомендовал временно перевести работу школ по подготовке к беременности и родам в онлайн-формат. Что касается выписки молодых мам из роддома, она будет проходить в обычном режиме, однако специалисты рекомендуют максимально ограничить число родственников.
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Отметим, по итогам предыдущего стрима были собраны актуальные и волнующие вопросы. Исследование показало: наибольший интерес у населения вызвали темы педиатрии и...
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