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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прогноз погоды на 15 апреля Синоптическая ситуация в Беларуси. Ночью погоду будет определять холодная неустойчивая воздушная масса, днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося...

Синоптическая ситуация в Беларуси. Ночью погоду будет определять холодная неустойчивая воздушная масса, днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Балтийского моря. Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении! Утром и днем 15 апреля (среда) на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. 16 апреля (четверг) ночью по западу, днем на большей части страны ожидается усиление ветра порывами до 15-22 м/с.