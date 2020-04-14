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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В гродненских колледжах шьют маски для медиков Учащиеся гродненских учреждений образования приступили к пошиву индивидуальных средств противовирусной защиты. В колледже бытового обслуживания населения...

Учащиеся гродненских учреждений образования приступили к пошиву индивидуальных средств противовирусной защиты. В колледже бытового обслуживания населения маски и спецодежду для медработников шьют еще с конца марта.Небольшими группами ребята приходят в мастерские в свободное от учебы время. Процесс организован таким образом, что возможность помочь есть у всех желающих.Готовые средства защиты передают в штаб, созданный при учреждении образования. Там решается вопрос их дальнейшего распределения на предприятия и в организации.Всего в колледже пошили уже более 6 000 масок. Сейчас учащиеся осваивают пошив бахил и медицинских костюмов.