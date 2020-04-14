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В гродненских колледжах шьют маски для медиков
14.04.2020 14:56 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУчащиеся гродненских учреждений образования приступили к пошиву индивидуальных средств противовирусной защиты. В колледже бытового обслуживания населения маски и спецодежду для медработников шьют еще с конца марта.
Небольшими группами ребята приходят в мастерские в свободное от учебы время. Процесс организован таким образом, что возможность помочь есть у всех желающих.
Готовые средства защиты передают в штаб, созданный при учреждении образования. Там решается вопрос их дальнейшего распределения на предприятия и в организации.
Всего в колледже пошили уже более 6 000 масок. Сейчас учащиеся осваивают пошив бахил и медицинских костюмов.
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Учащиеся гродненских учреждений образования приступили к пошиву индивидуальных средств противовирусной защиты. В колледже бытового обслуживания населения...
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