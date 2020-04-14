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В гродненских колледжах шьют маски для медиков

14.04.2020 14:56 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Учащиеся гродненских учреждений образования приступили к пошиву индивидуальных средств противовирусной защиты. В колледже бытового обслуживания населения маски и спецодежду для медработников шьют еще с конца марта.

Небольшими группами ребята приходят в мастерские в свободное от учебы время. Процесс организован таким образом, что возможность помочь есть у всех желающих. 

Готовые средства защиты передают в штаб, созданный при учреждении образования. Там решается вопрос их дальнейшего распределения на предприятия и в организации. 

Всего в колледже пошили уже более 6 000 масок. Сейчас учащиеся осваивают пошив бахил и медицинских костюмов.

 
 
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Учащиеся гродненских учреждений образования приступили к пошиву индивидуальных средств противовирусной защиты. В колледже бытового обслуживания населения...
 
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