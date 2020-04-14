Ребята из Кищиной Слободы временно продолжат учебу в Холхолицком УПК

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Сейчас учащиеся школы на каникулах. Как будет организован учебный процесс для учащихся этого учреждения образования и как быстро восстановят школу, рассказали в управлении по образованию Борисовского райисполкома.

— Сейчас идет оценка объема повреждений и расчет материалов, которые необходимы для ремонта школы, — рассказала журналисту «А» начальник управления Ирина Садовская. — Средства для этого будут выделены комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. С начала 4-й четверти ребята из Кищино-Слободской школы будут иметь возможность, пока идут восстановительные работы, продолжить обучение в Холхолицком УПК детский сад-средняя школа, который расположен в восьми километрах от Кищиной Слободы. Подвоз будет организован управлением по образованию Борисовского райисполкома.

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