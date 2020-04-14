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Ребята из Кищиной Слободы временно продолжат учебу в Холхолицком УПК

14.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Сейчас учащиеся школы на каникулах. Как будет организован учебный процесс для учащихся этого учреждения образования и как быстро восстановят школу, рассказали в управлении по образованию Борисовского райисполкома.

 —  Сейчас идет оценка объема повреждений и  расчет материалов, которые необходимы для ремонта школы, —  рассказала журналисту «А» начальник управления Ирина Садовская.  — Средства для этого будут выделены комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. С начала 4-й четверти ребята  из Кищино-Слободской школы будут иметь возможность, пока идут восстановительные работы, продолжить обучение в Холхолицком УПК детский сад-средняя школа, который расположен в восьми километрах от Кищиной Слободы.  Подвоз будет организован управлением по образованию Борисовского райисполкома.

 Наш корр. 

 
 
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О загорании на территории ГУО «Кищино-Слободской учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа Борисовского района» стало известно 12 апреля.В...
 
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