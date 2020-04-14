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Для соблюдения социальной дистанции: железная дорога вводит новую схему рассадки пассажиров

14.04.2020 19:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская железная дорога вводит новую схему рассадки в вагонах, чтобы пассажиры могли соблюдать социальную дистанцию. Об этом сообщает пресс-служба БелЖД.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— Рассадка по новой схеме является временной мерой, которая позволит пассажирам соблюдать необходимую социальную дистанцию в купейных, плацкартных вагонах и в вагонах с местами для сидения, рекомендованную Министерством здравоохранения Республики Беларусь в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, — пояснили в пресс-центре.

В купе будут размещаться не более двух пассажиров, в плацкартных вагонах — не более трех в одном отсеке.

В вагонах с сидячими местами в двухместном ряду пассажирам будут продавать билеты с местом у окна, в трехместном — один пассажир у окна, а другой — у прохода (средний ряд остается свободным).

Новая схема рассадки применяется при оформлении проездных документов как в железнодорожных кассах, так и через интернет. Действовать эти правила будут с 15 по 29 апреля.

Если билеты были приобретены до введения новой схемы рассадки, пассажиры занимают места согласно оформленным проездным документам.

 
 
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Новая схема рассадки применяется при оформлении проездных документов как в железнодорожных кассах, так и через интернет. Действовать эти правила будут с 15 по 29...
 
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