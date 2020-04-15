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Белорусские художники запускают онлайн-аукцион "ДЗЯКУЙ! "

15.04.2020 08:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Искусство на помощь медикам. Сегодня белорусские художники запускают онлайн-аукцион "ДЗЯКУЙ! ". Сотня современных белорусских авторов выставила свои работы на продажу в интернете. На вырученные деньги купят средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование. Часть направят на питание работников медучреждений и станций скорой помощи. Любой желающий может предложить свою цену за выставленные в Сети произведения. Лот достанется тому, кто заявит наибольшую сумму. Благотворительный онлайн-аукцион "ДЗЯКУЙ! " продлится семь дней.

 
 
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Искусство на помощь медикам. Сегодня белорусские художники запускают онлайн-аукцион "ДЗЯКУЙ! ". Сотня современных белорусских авторов выставила свои работы на...
 
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