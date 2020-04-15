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Литовские таможенники задержали белоруса за попытку ввезти контрабандные сигареты на 300 тысяч евро

15.04.2020 10:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Литовские таможенники задержали белоруса, который пытался ввезти контрабандные сигареты на сумму около 300 тысяч евро. Об этом сообщила пресс-служба литовской таможни.


Фото: пресс-служба литовской таможни

На литовской стороне пункта пропуска Привалка-Райгардас 12 апреля таможенники проверяли грузовик DAF. Водитель — гражданин Беларуси — рассказал, что едет в Каунас за грузом. После детального осмотра прицепа таможенники нашли перегородку, которая скрывала его переднюю часть. За ней оказалось 84 500 пачек белорусских сигарет, стоимость которых с учетом налогов составила 294 тысячи евро. Водителя грузовика задержали, решается вопрос о его аресте.

Похожую попытку ввоза контрабандных сигарет в Польшу через Литву на грузовике из Беларуси, имеющем в прицепе потайное отделение, 3 апреля пресекли таможенники Шальчининкайского дорожного поста.

 
 
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Грузовик из Беларуси был задержан литовскими таможенниками на пограничном пункте Райгардас. В нем оказались белорусские сигареты на сумму около 300 тысяч евро.
 
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