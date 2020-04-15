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Почему одни дети сейчас учатся, а другие - отдыхают? Разбираемся, как должно быть

15.04.2020 15:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Некоторых родителей на второй неделе «дополнительных» каникул ждал сюрприз. Взрослым написали учителя и попросили самостоятельно пройти со своими детьми программу, которую по плану должны были учить в начале четвертой четверти. При этом в других учебных заведениях у детей полноценные каникулы — учителя никаких заданий не дают. Напомним: весенние каникулы для школьников дважды продлевали, но конец учебного года не перенесли. Как должно быть на самом деле? Пытаемся выяснить.

«Люди заняты с утра до вечера. Что они объяснят?»

Ребенок Екатерины (имя изменено) учится во втором классе в одной из школ Гродненской области. Мама попросила не публиковать ее настоящее имя, потому что опасается, что ее узнают: учебное заведение, в которое ходит сын, находится в деревне.

— В нашу группу в Viber учитель прислала задания 13 апреля. Нужно выполнить двухнедельную программу, которую пропустили из-за продления каникул. Это касается письменных предметов. Сделать нужно до выходных, — рассказала читательница. — То есть родители должны сделать за учителей работу, все объяснить и еще домашнее задание сделать?


Фото: Reuters

Больше всего Екатерину волнует вопрос, как можно заставить разленившихся за каникулы детей пройти двухнедельную программу всего за несколько дней. Нагрузка окажется в два раза выше, чем обычно.

— Иногда и «домашку» не успеваешь проверить после работы… — замечает мама. — Как заставить своего малого сесть за уроки, не представляю! Да и не все родители могут с детьми заниматься. Получится, что одни пойдут вперед, другие отстанут.

Екатерина отметила, что все было подано как просьба: учительница именно так сформулировала сообщение для родителей. Но маму тревожит не только обращение педагога, но и сама ситуация, которая складывается в сфере образования:

— Почему хотя бы раньше не сказать родителям, что нужно учиться? Почему бы тогда не записать заранее онлайн-уроки для детей? Сейчас, даже если родители выполнят просьбу, донесение материала получится разным. По-моему, это неправильно.


Иллюстративный снимок. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Стоит отметить: такая ситуация, как у Екатерины, далеко не во всех школах страны. Родители, дети которых учатся в Заславской гимназии (Минский район), рассказали TUT.BY, что их учителя проходить программу дома не просили. Дети отдыхают третью неделю.

Но есть и еще один вариант развития событий:

—  Классный руководитель у старшей дочери размещает онлайн-уроки по своему предмету на сайте школы и дает задания на дом. А некоторые учителя нет. Младшая дочь ходит в первый класс, и ее учительница заданий не дает, — поделилась минчанка Наталья. У женщины два ребенка-школьника: один учится в школе № 6, второй — в школе № 2. — Знаю, что дети некоторых моих знакомых учатся полным ходом. Они даже сбрасывают учителям сделанные уроки по Viber и получают по ним оценки. Всех устраивает.

По мнению Натальи, ситуация сейчас полностью зависит от желания учителя заниматься с детьми.

А как должно быть в идеале? Спросили в Министерстве образования

Ввиду того, что ситуация разная в школах по всей Беларуси, мы обратились напрямую в Министерство образования. Пресс-секретарь ведомства Людмила Высоцкая отметила, что сейчас идут каникулы, а значит в это время никто не должен заниматься:

— По желанию родители и дети могут заниматься сами. Но если официально продлили каникулы, то это такие же полноценные каникулы, как и обычные.

В Министерстве образования подчеркнули: если какие-то учителя проявили инициативу и решили заниматься с детьми, то это остается остается на усмотрение родителей. Они вправе отказаться от изучения материала на каникулах.
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Кроме этого, Людмила Высоцкая подчеркнула, что всегда лучше уделить время повторению уже пройденного материала — «чтобы оставаться в тонусе».

— Если кто-то переживает из-за длинных каникул, может самостоятельно давать задания детям. Например, чтобы они читали. Кто хочет заниматься, тот будет заниматься всегда: и на каникулах, и дополнительно во время занятий, — отметили в ведомстве. — А что касается разного уровня знаний у учеников одного класса — так он в любом случае не может быть у всех детей одинаковым.

 
 
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В некоторых школах Беларуси попросили изучить программу за две недели - за время дополнительных каникул. В других - учителя сами взялись за обучение детей. В...
 
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