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На "Беларусь 3" начинается утренняя литургия со Свято-Духова кафедрального собора в Минске
16.04.2020 12:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа телеканале
У православных Страстная неделя
На протяжении всей недели Белтелерадиокомпания ведет трансляции божественных литургий и их подготовки. Завтра состоятся богослужения в честь Великой пятницы.
Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня увидим в прямом эфире на
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На телеканале "Беларусь 3" начинается утренняя литургия со Свято-Духова кафедрального собора в Минске в честь праздника, который сегодня встречают православные, -...
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