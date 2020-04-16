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На "Беларусь 3" начинается утренняя литургия со Свято-Духова кафедрального собора в Минске

16.04.2020 12:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На телеканале "Беларусь 3" начинается утренняя литургия со Свято-Духова кафедрального собора в Минске в честь праздника, который сегодня встречают православные, - Великого четверга (его еще называют Чистым). Священнослужители предлагают присоединиться, не выходя из дома. 


У православных Страстная неделя


На протяжении всей недели  Белтелерадиокомпания ведет трансляции божественных литургий и их подготовки. Завтра состоятся богослужения в честь Великой пятницы.На третьей кнопке - вечерня с выносом Плащеницы и чин ее погребения. 

На "Беларусь 3" начинается утренняя литургия со Свято-Духова кафедрального собора в Минске.jpg

Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня  увидим в прямом эфире  на "НТВ-Беларусь". Трансляция из Иерусалима начнется в 13:15 в субботу. Наши коллеги - телеканал СТВ - проведут прямую трансляцию пасхального богослужения из Свято-Успенского монастыря в Жировичах. Начало в 23:30. А главное богослужение на Светлое Христово Воскресение  по традиции на "Беларусь 1" и "Беларусь 24" состоится ближе к полуночи. 
 
Теги: Минск
 
 
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На телеканале "Беларусь 3" начинается утренняя литургия со Свято-Духова кафедрального собора в Минске в честь праздника, который сегодня встречают православные, -...
 
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