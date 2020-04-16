Два жителя Минской области заказали одежду и обувь в интернете - у них украли деньги с карт

Источник материала: Tut.by

Двое жителей Минской области стали жертвами интернет-мошенников на фишинговых сайтах, маскирующихся под интернет-магазины. Об этом рассказала пресс-служба УВД Миноблисполкома.



Фото: Pixabay.com

24-летняя жительница Молодечно нашла в интернет-магазине MimoreShop.com рубашку всего за 4 доллара. Девушка решила ее заказать, а для оплаты указала на сайте реквизиты своей банковской карты: 16-значный номер, срок действия и СVV-код. SMS-оповещения о списании денег она не получила. Через какое-то время на телефон пришло уведомление об остатке средств: со счета было списали примерно 350 белорусских рублей (только в китайских юанях).

Житель Жодино заказал обувь на сайте Simpleeon.com, где также указал реквизиты банковской карты для оплаты покупки. Товар мужчина так и не увидел, но не досчитался около 290 белорусских рублей (списано было 837 юаней).

Выяснилось, что оба сайта были фишинговыми. Сайты создали, чтобы пользователи вводили реквизиты банковских карт, с помощью которых мошенники и похищали средства.

Милиция устанавливает личности преступников.