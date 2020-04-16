Православные христиане отмечают чистый четверг

Источник материала: Газета Авангард

Чистый, или Великий четверг – народно-христианский праздник. Его отмечают в четверг перед Пасхой. В этом году он приходится на 16 апреля. Православная Церковь в этот день вспоминает Тайную Вечерю Иисуса Христа с 12 апостолами.





История праздника

В этот день Иисус и Его ученики провели Тайную Вечерю. На ней Спаситель омыл ноги апостолам. Они протестовали, говорили, что недостойны такого поступка. Но Иисус объяснил, что так Он выражает свою любовь и смирение. Он говорил, что служить ближнему – неунизительно для человека.

В конце Вечери Иисус провел последний напутственный разговор, во время которого попрощался с апостолами. После этого Он предложил им хлеб и вино, как тело Свое и кровь. Этот обряд получил название Таинство Причащения.

Той ночью иудейские первосвященники вынесли Иисусу смертный приговор. Поэтому ночь с четверга на пятницу считается в православии страшным временем.

Традиции и обряды праздника

Утром в Чистый четверг в православных церквах совершают литургию Василия Великого, освящают миро. В кафедральных соборах проводят обряд «умовения ног»: архиерей омывает ноги 12 священникам. Верующие исповедуются в грехах и причащаются в храмах. Вечером совершается служба с чтением 12 Евангелий. Верующие стоят в храме с зажженными в руках свечами.

В Чистый четверг люди встают до восхода солнца и купаются. Считается, что вода в этот день смывает грязь с тела и грехи с души, благодатно воздействует на душевное состояние.

Хозяйки убирают в домах, выбрасывают ненужные вещи, моют иконы, стирают. После уборки зажигают свечи и лампадки. В этот день пекут пасхальные куличи, красят яйца, готовят праздничные блюда к Пасхе.

В Чистый четверг принято готовить четверговую, или «черную» соль. Второе название связано с цветом, который она приобретает после приготовления. Такая соль обладает целительной силой. Ее используют как приправу к праздничным блюдам. Остаток хранят за иконами и применяют как лекарство. Из нее также делают обереги и носят на шее.

Незамужние девушки совершают обряды привлечения женихов.

В Чистый четверг принято ходить в парикмахерскую. Это благоприятный день для стрижки. Считается, что вместе со срезанными волосами уходят порча и сглаз.

Что можно кушать в Чистый четверг

Чистый четверг приходится на последнюю неделю Великого поста. В этот день разрешается сухоядение – невареная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, мед, орехи. Следует воздержаться от приема алкоголя.

Что нельзя делать в Чистый четверг

В этот праздник запрещается веселиться, петь, танцевать, гадать. Не нужно злиться, обижаться, думать о плохом. Нельзя одалживать деньги и вещи, особенно кухонные принадлежности, иначе благополучие покинет дом. Запрещается печь куличи и красить яйца до окончания уборки в доме. Нельзя оставлять невымытой посуду и грязным белье.

Приметы на Чистый четверг