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У маленькой минчанки застрял локоть в батарее - ее выручали спасатели
16.04.2020 13:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Шестилетняя минчанка неосторожно засунула руку в радиатор. Помочь ей приезжали спасатели,
15 апреля спасатели выезжали на помощь шестилетнему ребенку на улицу Якубовского в Минске.
Девочка неосторожно засунула правую руку в радиатор и не смогла ее вытащить. Работники МЧС помогли достать локоть. Ребенок не пострадал.
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Шестилетняя минчанка неосторожно засунула руку в радиатор. Помочь ей приезжали спасатели, сообщает МЧС Беларуси.
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