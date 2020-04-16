У маленькой минчанки застрял локоть в батарее - ее выручали спасатели

Источник материала: Tut.by

Шестилетняя минчанка неосторожно засунула руку в радиатор. Помочь ей приезжали спасатели, сообщает МЧС Беларуси.



Фото: МЧС

15 апреля спасатели выезжали на помощь шестилетнему ребенку на улицу Якубовского в Минске.

Девочка неосторожно засунула правую руку в радиатор и не смогла ее вытащить. Работники МЧС помогли достать локоть. Ребенок не пострадал.