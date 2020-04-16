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Есть ли вирус в санаториях? Представители министерств отвечают на вопросы белорусов онлайн
16.04.2020 13:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Очередной онлайн-разговор чиновников с белорусами о том, что их волнует в связи с эпидемией COVID-19. В этот раз на вопросы отвечают специалисты министерства жилищно-коммунального хозяйства, Минздрава и Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. В текстовой версии TUT.BY публикует самое важное и интересное коротко.
Видео:
Спикеры этого стрима — первый замминистра жилищного хозяйства Геннадий Трубило, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Александр Пацеев. Представителей Министерства образования, присутствие которых анонсировали во время прошлого стрима, нет.
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В этот раз на вопросы отвечают специалисты министерства жилищно-коммунального хозяйства, Минздрава и Республиканского центра по оздоровлению и...
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