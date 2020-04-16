ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Есть ли вирус в санаториях? Представители министерств отвечают на вопросы белорусов онлайн

16.04.2020 13:10 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Очередной онлайн-разговор чиновников с белорусами о том, что их волнует в связи с эпидемией COVID-19. В этот раз на вопросы отвечают специалисты министерства жилищно-коммунального хозяйства, Минздрава и Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. В текстовой версии TUT.BY публикует самое важное и интересное коротко.

Видео: belpresscenter

Спикеры этого стрима — первый замминистра жилищного хозяйства Геннадий Трубило, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Александр Пацеев. Представителей Министерства образования, присутствие которых анонсировали во время прошлого стрима, нет.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этот раз на вопросы отвечают специалисты министерства жилищно-коммунального хозяйства, Минздрава и Республиканского центра по оздоровлению и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Православные христиане отмечают чистый четверг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика