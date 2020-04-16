Источник материала: БT

Сильный ветер и кратковременные осадки ожидаются в Беларуси 17 апреля, объявлен оранжевый уровень опасности. Будет облачно с прояснениями. Ветер до 20 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 2°C до плюс 4°C. Днем будет до плюс 12°C.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите