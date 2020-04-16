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Сильный ветер и кратковременные осадки ожидаются в Беларуси 17 апреля
16.04.2020 13:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСильный ветер и кратковременные осадки ожидаются в Беларуси 17 апреля, объявлен оранжевый уровень опасности. Будет облачно с прояснениями. Ветер до 20 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 2°C до плюс 4°C. Днем будет до плюс 12°C.
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Сильный ветер и кратковременные осадки ожидаются в Беларуси 17 апреля, объявлен оранжевый уровень опасности. Будет облачно с прояснениями. Ветер до 20 м/с....
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