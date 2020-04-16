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Столичные диетологи разработали формулу здорового питания для иммунитета

16.04.2020 18:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Столичные диетологи разработали собственную формулу здорового питания для иммунитета. В состав полезного меню  от врача-диетолога Аллы Манайкиной  входит около девяти важных для рациона компонентов. Это определенные овощи, фрукты, крупы, а также  пробиотики, легкоусвояемый белок и некоторые специи. Надежда Сербиненко  вместе с диетологом собрала полезную витаминную корзину.

Сейчас особенно важно следить за рационом. Чтобы собрать набор полезных продуктов,   мы  вместе с диетологом Аллой Манайкиной  отправились в минский супермаркет. Во время экспериментального шопинга мы будем выбирать преимущественно белорусские продукты, которые можно легко найти в любом магазине, даже небольшом. Из отдела овощей  в молочный. После легкоусвояемых белков  отправляемся за полезными углеводами. В результате около двадцати продуктов отечественных производителей попали в витаминную корзину. 

 
 
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Столичные диетологи разработали собственную формулу здорового питания для иммунитета. В состав полезного меню  от врача-диетолога Аллы Манайкиной  входит около...
 
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