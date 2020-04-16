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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Столичные диетологи разработали формулу здорового питания для иммунитета Столичные диетологи разработали собственную формулу здорового питания для иммунитета. В состав полезного меню от врача-диетолога Аллы Манайкиной входит около...

Столичные диетологи разработали собственную формулу здорового питания для иммунитета. В состав полезного меню от врача-диетолога Аллы Манайкиной входит около девяти важных для рациона компонентов. Это определенные овощи, фрукты, крупы, а также пробиотики, легкоусвояемый белок и некоторые специи. Надежда Сербиненко вместе с диетологом собрала полезную витаминную корзину.Сейчас особенно важно следить за рационом. Чтобы собрать набор полезных продуктов, мы вместе с диетологом Аллой Манайкиной отправились в минский супермаркет. Во время экспериментального шопинга мы будем выбирать преимущественно белорусские продукты, которые можно легко найти в любом магазине, даже небольшом. Из отдела овощей в молочный. После легкоусвояемых белков отправляемся за полезными углеводами. В результате около двадцати продуктов отечественных производителей попали в витаминную корзину.