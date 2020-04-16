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«Выкройки посмотрела на YouTube». Как выглядят нестандартные маски, которые носят минчане

16.04.2020 18:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во времена пандемии медицинские маски в дефиците, но эксперты считают: сейчас лучше носить тканевую, чем не носить никакой. В Миске большинство прохожих носят маски одноразовые или марлевые. Но есть и те, кто старается защитить себя от вирусов творчески. Журналисты TUT.BY побывали в разных частях столицы и поговорили с горожанами в приметных масках.

Денис Тетерин

Маску, которую носит Денис, сшила его жена Оксана.


Денис Тетерин

— С женой стали часто замечать скорые возле нашего дома, — объясняет Денис. — Недели две назад решили: нужно себя подстраховать и купить маски. Обошли несколько аптек, но ничего не нашли. Купили ткань, и жена сама вручную все пошила.

Ребенку — со зверушками, себе — розовую, Денису — милитари.

— А почему выбрали именно такой цвет, а не что-то однотонное?

— Захотелось красок.

Александра Анисим

Александра — модельер-конструктор, дизайнер одежды. Знакомые знакомых попросили ее сшить им маски. Девушка взялась разрабатывать образец. Сделала так, чтобы к глазам прилегала, а внутри оставалось пространство, которое позволяет дышать и разговаривать. Примерила, что получилось, оказалось — комфортно. Решила, учитывая эпидемиологическую ситуацию, нужно и себе такую сшить.


Александра Анисим

— Для образца использована лен — это верх, внутри — подкладка из хлопка, — рассказывает девушка. — Попробовала через нее дышать — удобно. Затем нашла в интернете, как проверить маску на прохождение вирусов. Оказалось, достаточно пшикнуть аэрозолем. Если пропускает, негодная, если нет — годная. Моя не пропускает.

Александра пошила семь масок для знакомых и две для себя.

— В рекомендациях написано: если маска увлажнилась, ее стоит заменить, — говорит девушка, — поэтому сегодня, когда вышла в город, взяла вторую на смену.

Матвей Борзенко с папой Иваном

Недавно родители перестали водить Матвея в сад. Теперь вся семья старается оставаться в изоляции и носит маски. Маски мама шьет сама.


Матвей Борзенко с папой Иваном

— До этого у меня была с корабликами, теперь вот такая, — скромно рассказывает мальчишка. — Материал мы с мамой выбирали вместе.

Матвей, описывает сына папа Иван, — любитель необычных вещей: баек, кофт. А теперь, как выяснилось, еще и масок. Мама захотела его порадовать, сделать что-то яркое и нестандартное.

— Красивые маски наша мама пока сшила Матвею и себе, — рассказывает Иван. — Моя — с коронами на подходе. А пока хожу в обычной белой, ее тоже сделала жена.

Яна Евстрат

Яна раньше увлекалась аниме, а сейчас — корейской культурой. Корейцы и китайцы часто носят маски, поэтому девушка тоже решила и себе заказать одну на AliExpress.


Яна Евстрат

— Маска мне пришла 29 декабря, как раз ко дню рождения, — говорит собеседница. — Я ее стала носить как украшение. С ней было тепло и без большого шарфика.

— А теперь она вам пригодилась по назначению.

— Я и сама от этого в шоке, — улыбается девушка. — Хотя от вируса защищает не маска, а респиратор.

Александр Васильков

Поначалу в семье Александра носили обычные маски из аптеки, но недавно в их коллекции появились и самодельные.


Александр Васильков

— У моей жены хобби, она шьет одежду ребенку, — рассказывает собеседник. — Из остатков ткани она решила нашить нам масок. Из ее коллекции я выбрал себе с цветочками. Почему именно такую? Она мне понравилась. Хочется, чтобы люди, увидев меня, улыбнулись.

Илья Бабок и Вероника Мотевич

Свои маски Илья и Вероника покупали вместе. Говорят, если бы нашли две одинаковые, взяли бы одинаковые. «Но мне такая, как у Вероники, маловата по размеру», — поясняет Илья.


Илья Бабок и Вероника Мотевич

— А мне эта с мордочкой панды сразу понравилась, — слово за Вероникой. — Да и у продавца была такая же.

Илья выбрал принт со звездами. Внутри, говорит, она с мишками.

Почему решили взять маски с рисунками, а не из марли, отвечают так:

— Хотелось поднять настроение людям, которые нас встречают.

Ольга Быстрик

Ольга занимается шитьем. Два дня назад из лоскутков, которые оставались, решила сшить шесть масок для семьи — себе, мужу и сыну.


Ольга Быстрик

— Подобрала натуральную ткань — лен, хлопок, выкройки посмотрела на YouTube и сшила разной расцветки двухслойные маски, — говорит собеседница.

—  Что сказали ваши мужчины, когда увидели?

— Сначала сказали: «Какой ужас!» — а потом привыкли. В магазин и общественные места мы ходим в масках.

 
 
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На улицах все чаще можно встретить людей в масках. Большинство носит одноразовые или марлевые. Но есть и те, кто старается защитить себя от вирусов творчески....
 
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