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Посольство США в Беларуси поблагодарило нашу страну за помощь в возвращении на родину американских граждан

16.04.2020 20:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В условиях закрытия границ и роста ограничений на коммерческие перевозки вернуться домой для находящегося за рубежом - задача непростая. Сегодня как никогда важно вовремя подставить дружеское плечо! Посольство США в Минске благодарит белорусскую сторону за оказание помощи в возвращении на родину американских граждан. 

"Большое спасибо МИД Беларуси, авиакомпании "Белавиа" и национальному аэропорту Минск за постоянную помощь американским гражданам вернуться домой во время всемирной пандемии. 15 апреля благодаря вам 45 американцев из Беларуси и Турции вернулись в США. Благодаря солидарности вместе мы можем все преодолеть!". Слова благодарности организаторам перелета передают и сотрудники посольства Великобритании!

Кстати, как рассказали в Белавиа, по просьбе МИД Беларуси компания поставила на этот маршрут самые большие имеющиеся во флоте самолеты Boeing 737-800 и специально подкорректировала расписание полетов на апрель.

 
Теги: Минск
 
 
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В условиях закрытия границ и роста ограничений на коммерческие перевозки вернуться домой для находящегося за рубежом - задача непростая. Сегодня как никогда важно...
 
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