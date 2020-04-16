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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Посольство США в Беларуси поблагодарило нашу страну за помощь в возвращении на родину американских граждан В условиях закрытия границ и роста ограничений на коммерческие перевозки вернуться домой для находящегося за рубежом - задача непростая. Сегодня как никогда важно...

В условиях закрытия границ и роста ограничений на коммерческие перевозки вернуться домой для находящегося за рубежом - задача непростая. Сегодня как никогда важно вовремя подставить дружеское плечо! Посольство США в Минске благодарит белорусскую сторону за оказание помощи в возвращении на родину американских граждан.Слова благодарности организаторам перелета передают и сотрудники посольства Великобритании!Кстати, как рассказали в Белавиа, по просьбе МИД Беларуси компания поставила на этот маршрут самые большие имеющиеся во флоте самолеты Boeing 737-800 и специально подкорректировала расписание полетов на апрель.