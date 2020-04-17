Школы рассылают сообщения: с понедельника дети должны вернуться на занятия

Источник материала: Tut.by

Президент Александр Лукашенко заявил , что учебный процесс нужно начинать со следующей недели. Сразу после этого школы стали рассылать родителям сообщения, что дети должны вернуться на занятия в понедельник, 20 апреля. Хотя еще накануне они создавали разделы на школьном сайте для дистанционного обучения, куда загружали задания на будущую неделю.



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В одной из гимназий Минска классный руководитель пишет, что четвертая четверть начинается с понедельника, и цитирует Кодекс об образовании, в котором «нет [понятия] дистанционного образования в системе общего среднего образования».

В другой гимназии Минска учителя также сообщают: «С понедельника выходим на учебу». При этом отмечают, что старшеклассники не будут переходить из класса в класс, то есть будут заниматься в закрепленном за ними кабинете. Для тех, кто отсутствует на уроках, задания разместят на единой школьной платформе.

В других школах учителя спрашивают, кто планирует быть в школе в понедельник, чтобы «передать эти данные в столовую». Например, в одном из классов средней школы № 217 Минска из 27 человек на занятия не собирается никто.

Напомним, что Министерство образования рассматривало несколько вариантов, что делать с понедельника, 20 апреля, когда закончатся каникулы: начать занятия в школе и/или перейти на дистанционное, продлить каникулы либо завершить четвертую четверть досрочно, а аттестацию провести по трем предыдущим.

Отметим, что на сайтах некоторых школ, лицеев и гимназий уже появились разделы для дистанционного обучения, а учителям рассылают рекомендации, какими сервисами можно пользоваться для индивидуального обучения.

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает , что «проблем нет, ОРВИ уже закончились», а потому надо постепенно начинать учиться и «раскручивать этот процесс».

— Надо аккуратно смотреть за людьми и по поводу образования, школ и прочего, надо начинать учиться. Но медленно, спокойно, — сказал он во время визита в Гродненскую область 17 апреля. — В деревне нет проблем (ну и надо же понимать, что мы деток кормим, и все на посевной, куда девать детей). И проблем там нет. ОРВИ уже закончились. Поэтому могут где-то заниматься — пусть занимаются. Если в городе где-то, то неделя должна уйти на медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс. Надо постепенно начинать учиться. Надо раскручивать этот процесс.