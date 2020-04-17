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В Беларуси оштрафовали двоих за нарушение самоизоляции. Минздрав призывает остаться на праздники дома
17.04.2020 14:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Как рассказала на брифинге замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, два человек в Беларуси уже оштрафованы за несоблюдение правил самоизоляции. Минздрав снова призывает всех, не только тех, кто стал контактом 1-го и 2-го уровней, по максимуму оставаться дома.
Всего в стране сейчас 30,5 тысяч человек, которые контактировали с зараженными COVID-19, они находятся на больничном, и их самоизоляцию регулярно контролируют.
— Вчера посетили 23,7 тысяч человек. Хочется сказать, нарушителей достаточно много. Было выявлено 711 нарушителей, этих людей не смогли застать дома в течение 2−3 часов, — сообщила Инна Карабан.
В отношении семерых нарушителей уже начат административный процесс,
При этом, по словам министра здравоохранения Владимира Караника, показатель социального дистанцирования в Беларуси сравним со странами Европы.
— Мы бы хотели, чтобы это работало и дальше.
Минздрав видит риски в том, что на Пасху и Радуницу белорусы поедут к родным в другие регионы.
— Мы бы просили всем оставаться в местах проживания и ограничить общение, — говорит Владимир Караник.
По его словам, по регионам прослеживается четкая связь между приехавшими на праздники и ростом количества заболевших.
— Сначала Вербное воскресенье католическое — а потом через 7−11 дней видим увеличение количества инфицированных, — привел он пример.
Такие же были случаи, когда большая компания друзей и родных из разных регионов съездила на пикник, и случаи заражения появились в нескольких городах.
Министр советует проводить праздники и выходные «в том круге общения, в котором обычно находитесь».
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В Беларуси оштрафовали двоих за нарушение самоизоляции. Минздрав призывает остаться на праздники дома
Как рассказала на брифинге заместитель начальника отдела Минздрава Беларуси Инна Карабан, два человек в Беларуси уже оштрафованы за несоблюдение правил...
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