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«В ресторане бывший невесты ломился в дверь». Свадебные ведущие - о своей работе и забавных случаях
19.04.2020 11:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
После долгой и волнительной подготовки к свадьбе, красивой церемонии и обмена обручальными кольцами молодоженам хочется просто расслабиться на банкете. Чтобы на столах все было вкусно, а гостям весело и интересно. Мы поговорили с людьми, которые отвечают за праздничную атмосферу — свадебными ведущими. Они рассказали о драках на торжестве (эту традицию не победить), необычных местах для церемонии, конкурсах, за которые стыдно и забавных случаях во время свадьбы.
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Свадебные ведущие рассказали о конкурсах, за которые им стыдно, драках на банкете и необычных местах для церемонии.
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