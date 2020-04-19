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«В ресторане бывший невесты ломился в дверь». Свадебные ведущие - о своей работе и забавных случаях

19.04.2020 11:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После долгой и волнительной подготовки к свадьбе, красивой церемонии и обмена обручальными кольцами молодоженам хочется просто расслабиться на банкете. Чтобы на столах все было вкусно, а гостям весело и интересно. Мы поговорили с людьми, которые отвечают за праздничную атмосферу — свадебными ведущими. Они рассказали о драках на торжестве (эту традицию не победить), необычных местах для церемонии, конкурсах, за которые стыдно и забавных случаях во время свадьбы.

 
 
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Свадебные ведущие рассказали о конкурсах, за которые им стыдно, драках на банкете и необычных местах для церемонии.
 
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