«В ресторане бывший невесты ломился в дверь». Свадебные ведущие - о своей работе и забавных случаях

Источник материала: Tut.by

После долгой и волнительной подготовки к свадьбе, красивой церемонии и обмена обручальными кольцами молодоженам хочется просто расслабиться на банкете. Чтобы на столах все было вкусно, а гостям весело и интересно. Мы поговорили с людьми, которые отвечают за праздничную атмосферу — свадебными ведущими. Они рассказали о драках на торжестве (эту традицию не победить), необычных местах для церемонии, конкурсах, за которые стыдно и забавных случаях во время свадьбы.