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Президент Беларуси зажег праздничную свечу в Свято-Благовещенском храме

19.04.2020 13:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Праздник, который несет в мир свет, доброту и, конечно, надежду. Христово Воскресение - Пасху - сегодня отмечают православные верующие. Радость этого дня вместе с прихожанами по традиции разделил и Глава государства. Все-таки Пасху принято встречать камерно, по-семейному. Именно поэтому каждый год Александр Лукашенко посещает святыни в разных уголках страны.
 

Президент посетил пасхальное богослужение 

На этот раз Президент присутствовал на праздничном богослужении в Свято-Благовещенском храме  в деревне Малые Ляды. Это в 40 километрах от Минска. Церковь находится на территории мужского монастыря. Она стала настоящим духовным центром и местом паломничества для православных христиан. Сам храм и его убранство ничем не уступает столичному. Живые цветы украсили алтарную часть и иконы, звучали духовные песнопения и, конечно, троекратное "Христос воскрес!". Вместе с младшим сыном Николаем Александр Лукашенко зажег праздничную свечу,очень тепло пообщался с верующими, прихожанами, монахами  и угостил их фирменным шоколадом "Президент".

 
Теги: Минск
 
 
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Праздник, который несет в мир свет, доброту и, конечно, надежду. Христово Воскресение - Пасху - сегодня отмечают православные верующие. Радость этого дня вместе с...
 
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