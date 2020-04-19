В Минске уже три дня ищут пожилого мужчину с болезнью Альцгеймера

Источник материала: Tut.by

В Минске уже несколько дней ищут пожилого мужчину, который вышел из дома и пропал. У него болезнь Альцгеймера, не ориентируется на местности, сообщают близкие.





Сергей Николаевич Парфинович живет в Минске на улице Алтайской, 24, ему 67 лет. Вышел из дома в неизвестном направлении и пропал — это случилось 16 апреля.

Приметы: глаза голубые, седые волосы. Болезнь Альцгеймера, не разговаривает, не ориентируется на местности. На вид 70 лет.

Был одет: черная куртка, черные спортивные штаны, резиновые полусапоги, теплая кепка.

17 апреля родственники заявили в милицию о пропаже человека, помогает в розыске и поисково-спасательный отряд «Ангел». До сих пор мужчина не найден.

Контактные телефоны: +375 29 704-01-02, +375 29 704-01-02 — Татьяна (родственник), 102 (милиция).