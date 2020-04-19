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Минская область на этой неделе завершила сев ранних яровых культур
19.04.2020 13:58 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТеплая весна позволила начать посевную почти на 10 десять дней раньше, чем в прошлом году.
Но на полях центрального региона - традиционного лидера страны по урожайности - работы продолжаются. Сейчас аграрии сеют сахарную свеклу, а также одну из самых требовательных культур - лен. Например, в Слуцком районе именно лен занимает почти 5 тысяч гектаров. В этом году площади посевов увеличены.
Надежда Сербиненко узнала, как обстоят аграрные дела на полях центрального региона. Директор Слуцкого льнозавода Виктор Арестович начинает свой рабочий день с объезда полей. Время напряженное - завершается сев льна. Культура капризная: для роста растения подойдет не каждый участок.
В этом году льнозавод увеличил посевные площади, чтобы полностью загрузить производствоОсновной иностранный потребитель белорусского льна - Китай. В этом году планируют увеличить поставки в Поднебесную. Поэтому все работы нужно провести качественно и в срок.
Вот так выглядит посевной материал - это протравленные семена льна. Чтобы урожай льнотресты получился качественным, семена обрабатывают специальным составом против вредителей и болезней. И еще одна особенность сева льна - тщательная подготовка почвы. Внесение удобрений (азот, фосфор, калий) и выравнивание почвы из-за мелкосемянности культуры. Технологию процесса сева льна объясняет главный агроном завода.
В окрестностях Слуцка много площадей отдано и под сахарную свеклуВ районе работает самый крупный сахарорафинадный комбинат в стране. А мощности такого производства нужно загружать. В целом Слуцкий район благодаря своему географическому положению на юге области начинает и завершает как сев, так и уборочную всегда раньше остальных. Поэтому здесь уже приступили к севу поздней культуры - кукурузы.
Ход посевной на личном контроле у первого заместителя губернатора Минской области Сергея Левковича. Пока все сельхозработы выполняются в срок.
Впереди у аграриев по всей Минской области посадка овощей, многолетних трав, продолжится сев кукурузы. А вот каким будет урожай, станет известно только осенью.
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Теплая весна позволила начать посевную почти на 10 десять дней раньше, чем в прошлом году. Но на полях центрального региона - традиционного лидера страны по...
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