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Минская область на этой неделе завершила сев ранних яровых культур

19.04.2020 13:58 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Теплая весна позволила начать посевную почти на 10 десять дней раньше, чем в прошлом году. 
Но на полях центрального региона - традиционного лидера страны по урожайности - работы продолжаются. Сейчас аграрии сеют сахарную свеклу, а также одну из самых требовательных культур - лен. Например, в Слуцком районе именно лен занимает почти 5 тысяч гектаров. В этом году площади посевов увеличены.

Надежда Сербиненко узнала, как обстоят аграрные дела на полях центрального региона. Директор Слуцкого льнозавода  Виктор Арестович  начинает свой рабочий день с объезда полей. Время напряженное - завершается сев льна. Культура капризная: для роста растения подойдет не каждый участок. 


В этом году льнозавод увеличил посевные площади, чтобы полностью загрузить производство

Основной иностранный потребитель белорусского льна - Китай. В этом году планируют увеличить поставки в Поднебесную. Поэтому все работы нужно провести качественно и в срок. 
Вот так выглядит посевной материал - это протравленные семена льна. Чтобы урожай льнотресты получился качественным,  семена обрабатывают специальным составом против вредителей и болезней. И еще одна особенность сева льна - тщательная подготовка почвы. Внесение удобрений (азот, фосфор, калий)  и выравнивание почвы из-за мелкосемянности культуры. Технологию процесса сева льна объясняет главный агроном завода.

В окрестностях Слуцка много площадей отдано и под сахарную свеклу

В районе работает самый крупный сахарорафинадный комбинат в стране. А мощности такого производства нужно загружать. В целом Слуцкий район благодаря своему географическому положению на юге области  начинает и завершает как сев, так и уборочную всегда раньше остальных. Поэтому здесь уже приступили к севу поздней культуры - кукурузы. 
Ход посевной  на личном контроле у первого заместителя губернатора Минской области  Сергея Левковича. Пока все сельхозработы выполняются в срок.
Впереди у аграриев по всей Минской области посадка овощей, многолетних трав, продолжится сев кукурузы. А вот каким будет урожай, станет известно только осенью. 

 
 
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Теплая весна позволила начать посевную почти на 10 десять дней раньше, чем в прошлом году.  Но на полях центрального региона - традиционного лидера страны по...
 
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