EPAM и Wargaming передали белорусским медикам 700 000 фильтрующих масок класса защиты FFP2

Источник материала: Tut.by

Компании EPAM и Минский центр разработки компании Wargaming (СООО «Гейм Стрим») передали белорусским медикам 700 000 фильтрующих масок класса защиты FFP2 от ведущего мирового производителя 3M. Эту крупную партию сегодня завезли на склад производственно-торгового республиканского предприятия «Белмедтехника» Минздрава.





— Это средства защиты, которые сейчас остро необходимы и очень быстро расходуются в связи с ростом эпидемии. Я хочу выразить слова благодарности людям, которые проявляют свою активную жизненную позицию, — сказал заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк.





Замминистра поблагодарил представителей компаний за помощь и отметил, что сейчас непростое время для всех стран и осуществить такую поставку в сжатые сроки (в течение 10 дней с момента закупки) — это подвиг.



Заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк

Респиратор 2-го класса защиты позволяют медработнику не заразиться самому и, если вдруг он инфицирован, не заразить пациентов. Минздрав пообещал, что респираторы получат все учреждения здравоохранения Беларуси, в первую очередь их поставят в те клиники, где ситуация более напряженная.





— Объединив наши усилия, мы хотим оказать реальную помощь в защите тем, кто работает на пределе своих сил и от кого зависит наше с вами здоровье и будущее. Эти средства получат все, кто сейчас на передовой борьбы с вирусом COVID-19. Мы хотим выразить им слова благодарности и поддержки, — говорится в общем заявлении EPAM и Минского центра разработки компании Wargaming (СООО «Гейм Стрим»), которое цитирует пресс-служба Минздрава.





Респираторы были доставлены в страну при поддержке представительства компании 3 М в Беларуси. Также компании выразили благодарность платформе «Имена» и Melsoft Games — без их непосредственного участия доставка в кратчайшие сроки была бы невозможной.



