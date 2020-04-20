ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

EPAM и Wargaming передали белорусским медикам 700 000 фильтрующих масок класса защиты FFP2

20.04.2020 11:50 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Компании EPAM и Минский центр разработки компании Wargaming (СООО «Гейм Стрим») передали белорусским медикам 700 000 фильтрующих масок класса защиты FFP2 от ведущего мирового производителя 3M. Эту крупную партию сегодня завезли на склад производственно-торгового республиканского предприятия «Белмедтехника» Минздрава.


— Это средства защиты, которые сейчас остро необходимы и очень быстро расходуются в связи с ростом эпидемии. Я хочу выразить слова благодарности людям, которые проявляют свою активную жизненную позицию, — сказал заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк.


Замминистра поблагодарил представителей компаний за помощь и отметил, что сейчас непростое время для всех стран и осуществить такую поставку в сжатые сроки (в течение 10 дней с момента закупки) — это подвиг.


Заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк

Респиратор 2-го класса защиты позволяют медработнику не заразиться самому и, если вдруг он инфицирован, не заразить пациентов. Минздрав пообещал, что респираторы получат все учреждения здравоохранения Беларуси, в первую очередь их поставят в те клиники, где ситуация более напряженная.


— Объединив наши усилия, мы хотим оказать реальную помощь в защите тем, кто работает на пределе своих сил и от кого зависит наше с вами здоровье и будущее. Эти средства получат все, кто сейчас на передовой борьбы с вирусом COVID-19. Мы хотим выразить им слова благодарности и поддержки, — говорится в общем заявлении EPAM и Минского центра разработки компании Wargaming (СООО «Гейм Стрим»), которое цитирует пресс-служба Минздрава.


Респираторы были доставлены в страну при поддержке представительства компании 3 М в Беларуси. Также компании выразили благодарность платформе «Имена» и Melsoft Games — без их непосредственного участия доставка в кратчайшие сроки была бы невозможной.


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компании EPAM и Минский центр разработки компании Wargaming (СООО Гейм Стрим) передали белорусским медикам 700 000 фильтрующих масок класса защиты FFP2 от ведущего мирового...
 
Новости дня
Новости общества
 
Необычный пожар в Бресте. Эксперты установили, что балкон сгорел… из-за банки с березовым соком
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика