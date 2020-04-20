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Хакерспейс получил разрешение на производство и поставку в медучреждения средств защиты
20.04.2020 13:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСообщений о помощи людей друг другу, доброте, эмпатии и взаимовыручке становится все больше. Мы уже рассказывали о работе волонтеров, социальных служб, кафе и ресторанов. Сегодня мы познакомимся с командой хакерспейса – белорусскими инженерами, которые придумали, как делать средства защиты для медиков.
Хакерспейс - мастерская-клуб, объединение творческих технарей. Первый хакерспейс в Минске появился зимой 2012 года, после того как несколько радиолюбителей, побывав в аналогичных мастерских Европы, решили создать такой клуб в Беларуси. Теперь в Минске два хакерспейса - их называют Зеленый и Малиновый. Мы приехали во второй. Во время съемок в мастерскую приходили новые волонтеры. Количество участников за последние недели увеличилось в несколько раз. А началось все с короткого сообщения в общий чат.
Ребята разработали модель щитка, детали которого изготавливаются с помощью лазеров и 3D-принтеров. Следующим шагом стал поиск максимального количества людей с необходимой техникой.
Через несколько дней, после того как инженеры начали доставлять щитки в больницы, врачи обратились с еще одной просьбой.
Хакерспейс получил разрешение от Минздрава на производство и поставку в медучреждения средств защиты. На время съемок сюжета было отправлено около 9 000 щитков, 247 масок с переходниками, более 1 300 комбинезонов. Около 700 волонтеров шьют комбинезоны на дому, а несколько производств помогли с разработкой лекал. Учитывая масштаб работы и количество волонтеров, ребятам потребовались координаторы проектов.
Максим начал ходить в хакерспейс с прошлой недели. Решил помочь с изготовлением масок для врачей.
Во время съемок в хакерспейс впервые заглянула Мария. У Марии 2 дочери: одна работает медиком, вторая, по словам женщины, жива благодаря врачам. Для Ирины это тоже первый день волонтерства.
Объединяются все: владельцы кафе и ресторанов, службы такси и рынки, благотворительные организации, швейные мастерские, фермеры и программисты, инженеры и владельцы гостиничного бизнеса. И все это они делают для того, чтобы хоть как-то помочь тем, кто так помогает нам.
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Сообщений о помощи людей друг другу, доброте, эмпатии и взаимовыручке становится все больше. Мы уже рассказывали о работе волонтеров, социальных служб, кафе и...
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