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У православных христиан началась Светлая седмица
20.04.2020 13:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНачнем со светлого праздника, который в эти дни отмечают православные. Славить Христа и отмечать Пасху верующие будут еще на протяжении 40 дней. Накануне по традиции свечу в храме зажег и Глава государства. Александр Лукашенко поздравил всех белорусов и прихожан Свято-Благовещенского храма в деревне Малые Ляды. Сейчас в церковном календаре - Светлая седмица. В храмах в эти дни открыты настежь Царские врата. Утренние и вечерние молитвы в церкви сменяются пением пасхальных часов. Теперь верующие будут чаще слышать колокольный звон - после каждого крестного хода священнослужителей. При этом многие храмы Беларуси продолжат вести онлайн-трансляции богослужений, поэтому всегда можно присоединиться к молитве из дома.
протоиерей Олег Голубев, клирик храма Святой Живоначальной Троицы г. Минска: "Каждый день седмицы посвящен дням воспоминания о Воскресении Христа. В Евангелии мы встречаем повествование. У каждого из 4 евангелистов содержится рассказ о том, как проходили первые дни после Воскресения Христова, когда он восстал из гроба. В течение всей седмицы совершается крестный ход торжественный с изнесением артоса, с изнесением священных предметов, и все богослужение совершается по пасхальному чину на протяжении всей седмицы".
За Светлой седмицей начнутся поминальные дни, в центре которых Радуница - день памяти предков.
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Начнем со светлого праздника, который в эти дни отмечают православные. Славить Христа и отмечать Пасху верующие будут еще на протяжении 40 дней. Накануне по...
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