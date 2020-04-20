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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так У православных христиан началась Светлая седмица Начнем со светлого праздника, который в эти дни отмечают православные. Славить Христа и отмечать Пасху верующие будут еще на протяжении 40 дней. Накануне по...

Начнем со светлого праздника, который в эти дни отмечают православные. Славить Христа и отмечать Пасху верующие будут еще на протяжении 40 дней. Накануне по традиции свечу в храме зажег и Глава государства. Александр Лукашенко поздравил всех белорусов и прихожан Свято-Благовещенского храма в деревне Малые Ляды. Сейчас в церковном календаре - Светлая седмица. В храмах в эти дни открыты настежь Царские врата. Утренние и вечерние молитвы в церкви сменяются пением пасхальных часов. Теперь верующие будут чаще слышать колокольный звон - после каждого крестного хода священнослужителей. При этом многие храмы Беларуси продолжат вести онлайн-трансляции богослужений, поэтому всегда можно присоединиться к молитве из дома.За Светлой седмицей начнутся поминальные дни, в центре которых Радуница - день памяти предков.