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Борисовские кафе и рестораны присоединились к акции «#СобериСсобойкуДоктору»

20.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Врачи и днем, и ночью стоят на страже нашего здоровья. В знак глубокого уважения и признательности медработникам появляются все новые марафоны и инициативы. В Минске уже получила старт акция #СобериСсобойкуДоктору, сегодня она пришла и в наш город.

Известная и завоевавшая доверие наших горожан, сеть доставки пиццы и роллов, уже организовывала доставку врачам своей продукции в начале апреля. А теперь дирекция рассматривает возможность проведения новой акции. По ее условиям, медработники смогут купить пиццу или роллы со скидкой 30%. Заказ привезут к месту работы бесплатно.

Администрация другого кафе нашего города также присоединилась к акции, и предлагает комплексные обеды от 3-х рублей с возможностью доставки для медработников. Нужно отметить, ассортимент радует – здесь можно заказать плотный обед за вполне приемлемую сумму.

Бесплатные обеды организовало еще одно кафе в центре города.

Мы тоже решили сделать доброе дело и оказать посильную поддержку тем, кто трудится сутками, – рассказали в администрации заведения. – Для этого мы обратились на станцию скорой помощи и предложили ежедневно бесплатно кормить работников бригад скорой помощи. Уже на протяжении почти трех недель каждый будний день предоставляем 10 таких обедов.

При этом, отмечают в администрации, особых условий для участия нет. Достаточно приехать в кафе в будний день в обеденное время – с 11 до 15 часов.

Борисовские кафе и рестораны присоединились к акции «#СобериСсобойкуДоктору»

Вы также можете присоединиться к акции. Сделать это очень легко – нужно просто прийти в кафе и оплатить обед для медработника. Также можно написать слова поддержки или пожелание – их обязательно передадут медработникам.

Кофейни на улицах Чапаева и Гагарина также присоединились к участию в акции – они готовят горячий и вкусный кофе для сотрудников скорой помощи, которые находятся на смене.

Важно отметить: инициативных и небезразличных граждан много, и их число растет каждый день. Кто-то становится волонтером и помогает в больницах, кто-то заботится об обеспечении средствами защиты, а другие – готовят вкусные обеды и делают трудовые будни наших врачей чуточку приятнее и теплее.

 
Теги: Минск
 
 
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