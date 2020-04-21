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При появлении признаков респираторных заболеваний не занимайтесь самолечением
21.04.2020 12:51 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЕсли у вас появились признаки респираторных заболеваний, своевременно обратитесь к врачу. Не занимайтесь самолечением. Ограничьте на время контакты и откажитесь от мероприятий и поездок, которые предполагают массовое скопление людей.
Оставайтесь дома и будьте здоровы!
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Если у вас появились признаки респираторных заболеваний, своевременно обратитесь к врачу. Не занимайтесь самолечением. Ограничьте на время контакты и откажитесь...
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