Нотариус разъяснила принцип свободы завещания и пределы его ограничения

Источник материала: Полесская правда



Каждый человек может самостоятельно выбирать, что и кому он хочет оставить после своей смерти. Это право закреплено в статье 1041 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказала нотариус Брестского нотариального округа Ольга НАЗАРОВА:

– В нашей стране существует два варианта наследования собственности: по завещанию и по закону. В первом случае имущество, оставшееся после смерти человека, переходит его родственникам в порядке очередности. Завещание же позволяет человеку передать принадлежащее ему имуществом тому, кого он считает достойным.

Гражданин вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения. Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем. Лишение наследства наследника по закону не распространяется на его потомков, наследующих по праву представления, если из завещания не вытекает иное.

Завещатель вправе обусловить получение наследства определенным правомерным условием относительно характера поведения наследника, отменить и изменить составленное завещание в любой момент после его совершения и не обязан при этом указывать или сообщать кому-либо о причинах отмены или изменения им завещания.

Однако свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (статья 1064 Гражданского кодекса Республики Беларусь), о недопущении возложения на лиц, назначенных наследниками в завещании, обязанности в свою очередь распорядиться определенным образом завещанным им имуществом на случай их смерти, включения в завещание противоправных или невыполнимых для наследника в силу объективных причин условий его поведения для получения наследства.