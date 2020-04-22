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Волонтеры запускают горячую линию психологической помощи для медиков - ищут психологов-добровольцев

22.04.2020 14:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инициатива поддержки врачей в Беларуси ByCovid19 организует для медиков горячую телефонную линию психологической помощи и ищет психологов и психотерапевтов, которые готовы там работать. Об этом сообщил в своем Facebook один из основателей и координаторов проекта Андрей Стрижак.


Фото: pixabay.com

«Сегодня медперсонал все время находится в кризисной ситуации, борьба с COVID19 дается врачам очень нелегко. Мы постоянно получаем запросы на психологическую поддержку в этой ситуации, и благодаря нашим партнерам у нас появилась возможность организовать горячую линию психологической поддержки для медицинского персонала», — написал Стрижак.

К волонтерской деятельности приглашаются специалисты из Минска, набор будет осуществляться до 27 апреля. Для волонтеров предусмотрен гибкий график и возможность работать до пяти часов в день. Также в понедельник 28 апреля для них проведут обучающий тренинг. Записаться можно здесь.

 
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Теги: Минск
 
 
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Проект предусматривает оказание психологической помощи посредством горячей линии медикам в условиях пандемии коронавируса. Для работы на линии приветствуется...
 
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