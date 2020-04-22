Председатели сельсоветов Несвижчины рассказали как проходит месячник по наведению порядка на земле

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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На Несвижчине завершается месячник по наведению порядка на земле. О ходе работ «НН» рассказали председатели сельских Советов депутатов.

Галина Карпей, председатель Сновского сельского Совета депутатов:

— В рамках месячника на территории сельсовета проводятся работы по наведению порядка. Произведена обрезка и побелка деревьев, очищены бордюрные камни, приведены в порядок военные захоронения и парк в аг. Снов. На территории сельсовета снесено 4 ветхих дома, участки очищены от растительности и мусора. Большое внимание уделяется благоустройству мест захоронений. В прошлом году в Сновском сельсовете местные жители помогли привести в порядок все 9 кладбищ, находящихся на его территории. Сельчане отремонтировали и покрасили заборы, убрали ненужную растительность. В этом году на все места захоронений завезен песок для эстетического благоустройства. В д. Грицы проведена обрезка деревьев по периметру. На территории кладбища в д. Мацилевщина будет сделана новая дорога, спилены оставшиеся аварийные деревья, выполнен ремонт и покраска заборов. В д. Друцковщизна будет установлен крест. Огромную помощь в выполнении работ сельсовету оказывают СПК «Агрокомбинат Снов», ОАО «Грицкевичи» и ПЦ АК «Туча» — филиал ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» — УКХ «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», расположенный в аг. Снов. По моему мнению, отношение к местам захоронений — показатель духовного уровня людей. И порядок здесь в значительной степени зависит от того, насколько сами граждане хотят его поддерживать. Накануне праздников многие наводят порядок на могилах своих родных и близких. Наших сельчан я всегда прошу: придя на кладбище, оглянитесь, пожалуйста, вокруг. Не игнорируйте близлежащие захоронения. Если за ними некому ухаживать, сделайте доброе дело — уберите там опавшие ветки или листья, почистите дорожки. Много времени это у вас не займет, а участок будет выглядеть более ухоженным. И еще. У нас все кладбища оборудованы специальными контейнерами. Раз в неделю осуществляется вывоз мусора, в предпраздничные дни — два раза. Поэтому убедительная просьба ко всем: выбросьте мусор куда положено, а не оставляйте посреди кладбища или где-то возле забора. Помните, что за вами придется убирать другим людям. Сегодня вы оставите гору веток возле чужого захоронения, а завтра кто-то завалит буреломом ваше. Так давайте будем взаимовежливы. Ведь кладбище это не просто площадка с могилами, а святое место.





Благоустройство территории возле кладбища, идет снос аварийных деревьев

Наталья КАРПАЧ, председатель Липского сельского Совета депутатов:

— Активно ведутся работы по наведению порядка на территории Липского сельсовета. В агрогородке Высокая Липа к марафону чистоты на земле подключились работники местной амбулатории, дома культуры и школы. Свои подведомственные территории они расчистили от мусора, листьев и прошлогодней травы, побелили деревья и бордюры. Не остались в стороне от работ и депутаты сельского Совета депутатов, также привели в порядок территорию рядом с административным зданием.

Как обычно, весной особое внимание уделяем вопросу содержания гражданских кладбищ. Всего их на территории нашего сельсовета три, везде обустроены специальные площадки для складирования мусора и ритуальных отходов. Сейчас вывозим оттуда мусор, ведем вырубку дикорастущих кустарников на кладбищах в Квачах и Высокой Липе. На этих работах заняты два рабочих Липского ЖКХ.

Пристальное внимание также уделяем сносу ветхих пустующих домов с обязательной последующей рекультивацией участков. Этой весной ОАО «17 Сентября» вовлечет в севооборот 4 участка площадью 1,6 гектара в д. Бояры и 9 участков площадью 4,3 га в д. Крутой Берег.

Хозяйство также оказало нам помощь в проведении косметического ремонта памятника-обелиска воинам-землякам в агрогородке Высокая Липа, погибшим в годы Великой Отечественной войны. А сотрудники сельсовета убрали приусадебный участок ветерана Михаила Васильевича Малежа из д. Великая Липа.

В весенние дни пересмотреть свои планы должны и местные жители, вписав в свой график работы на своем придомовом участке. Здесь, у калитки собственного дома, всегда есть чем себя занять: убрать мусор, подкрасить забор, построить скамейку, чуть позже — покосить траву. Ведь активное участие каждого гражданина в наведении порядка и благоустройстве поможет изменить и украсить облик наших деревень и агрогородков.





Выполняется косметический ремонт памятника-обелиска воинам-землякам в агрогородке Высокая Липа

Наталия Цвирко, председатель Городейского сельского Совета депутатов:

— На территории сельсовета ведутся работы по уборке парков и скверов от мусора, вывозится мусор с 9 гражданских кладбищ с помощью техники сельскохозяйственных предприятий ОАО «Городея», ОАО «Несвижские Островки», ГП «ЭБ «Свекловичная».

Проведен субботник по уборке древесно-кустарниковой растительности на кладбище в д. Макаши. Удалены аварийные деревья на кладбище в д. Заболотье. Произведена очистка и покраска братских могил и памятников воинской Славы, а также приводится в порядок прилегающая к ним территория.

Сельисполкомом проводится подворный обход домовладений граждан по санитарному содержанию и наведению порядка на придомовой территории.





Вывоз мусора с контейнерных площадок

Временно исполняющий обязанности председателя Несвижского сельского совета Сергей БЕЛАЗАРОВИЧ:

— На территории нашего сельсовета, который расположен вокруг райцентра на площади 13 703 с лишним гектара, находится 19 деревень, среди которых — два агрогородка: Заозерье и Карцевичи. В населенных пунктах сельсовета проживает 4 431 человек. Для них работают два сельских дома культуры, а также районный центр народного творчества в аг. Заозерье, три детских сада, 4 библиотеки, 6 фельдшерско-акушерских пунктов.

Основная наша задача — социально-экономическая защищенность населения. С начала года у нас было снесено 5 ветхих домов (половина от запланированного), 32 аварийных дерева. Активно ведется работа по привлечению населения к надлежащему содержанию своих жилых домов и наведению порядка на придомовых территориях. Хозяевам, у которых эта работа «хромает», от начала года выдано 42 предписания. Проведено 8 сходов граждан, на которых рассматриваются различные социальные вопросы, самые основные из которых — удаление аварийных деревьев и благоустройство дорог.

В рамках месячника по благоустройству продолжается работа по поддержанию порядка на территории сельсовета в целом, но особенное внимание уделяется благоустройству 10 гражданских кладбищ, среди которых такие крупные, как Микуличское, Славковское, два Сасколипковских и 6 памятников погибшим воинам.

Если говорить о кладбищах, то благодаря тесному сотрудничеству с предприятиями, расположенными на территории сельсовета, здесь чаще, чем обычно, вывозится мусор, для свободного использования людьми завозится песок для благоустройства могил, ведется вырубка дикорастущей древесно-кустарниковой растительности, в том числе на заброшенных захоронениях. На кладбище в Альбянке сейчас ставится 40 м железобетонного забора. В скором времени планируется установка 100 м такого же забора на Малевском кладбище. В перспективе — асфальтирование части улицы Первомайской (300 м), что идет на протяженности этого кладбища.

В преддверии 75-летия Победы ведется косметический ремонт памятников погибшим воинам и прилегающих к ним территорий. Надо отметить, что благодаря значительным работам по благоустройству, которые были произведены в минувшие годы (особенно благодаря спонсорской помощи филиала «Несвижское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»), эти важные для нашей исторической памяти места сейчас не требуют больших вложений, за исключением памятника погибшим землякам в д. Саска Липка. Пока проведен его косметический ремонт — памятник оштукатурен и покрашен. Будет приведена в порядок лестница. В перспективе требуется замена плитки вокруг него, но на это нужно еще изыскать средства.

В целом же активную помощь в решении вопросов по благоустройству (особенно — в выделении техники и сносе ветхих домов) нашему сельсовету оказывают такие предприятия, как ОАО «Несвижский райагросервис», РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле», ГСХУ «Несвижская сортоиспытательная станция», племпредприятие, ОАО «Несвижский завод медпрепаратов», торфопредприятие, ЗАО «Агропромэнерго».





Снос аварийного дерева в д. Рудавка

Учитывая, что именно через Несвижский сельсовет проходят все въезды в город и выезды из него, а территории общего пользования, требующие постоянного окашивания, занимают около 30 гектаров, становится понятно, что только общими усилиями мы можем сохранять порядок на родной земле и украшать ее.

«НН».