Арендаторы рынка «Экспобел» собрались огромной толпой возле здания администрации. Что это было?

Источник материала: Tut.by

Сегодня арендаторы торговых мест на рынке «Экспобел» организовали собрание, люди стояли возле администрации торгового центра и требовали снижения аренды. Узнали, какая ситуация на рынке.



Фото: читатель TUT.BY

О встрече предпринимателей нам рассказали арендаторы торговых мест на рынке. По их словам, люди требуют снизить плату за торговое место — стоимость аренды на рынке привязана к курсу евро. На встречу пришло, по оценкам очевидцев, около 130 человек.

Сколько предприниматели платят за аренду мест на рынке?

— Мы просим дать нам отсрочку и чтобы правильно считали свет. В прошлом месяце нам аренду увеличили, в этом уменьшили, — говорит предприниматель с киоском на 8 «квадратов».

По ее словам, в марте суммы за аренду были ниже — 450 рублей, в апреле выросли до 570, потом аренда немного снизилась — за счет уступки курсовой. В платежках за май стоимость аренды вычисляли с учетом фиксированного курса евро, который был в конце февраля — 2,3 рубля за евро. За счет этого сумма снизилась.

— За 15 «квадратов» в апреле я заплатил 1060 рублей, за май пришла платежка — 897 рублей (в эту сумму входит электроэнергия. — Прим. TUT.BY). Но это для нас не спасение, ведь упали и продажи в 10−15 раз, — рассказывает один из собеседников.



Фото: читатели TUT.BY

— Мы просто доводим до руководства, что два месяца терпели, сколько могли, и платили эту бешеную аренду. Кто работает год-два — не смогут остаться на рынке, — говорит предприниматель.

Также сейчас есть проблемы с поставками товара из России.

Собеседники обращают внимание, что значительную часть затрат составляет плата за электроэнергию.

— Свет у нас просто зашкаливает. За 8 «квадратов» нам считают 200 киловатт. У каждого стоит счетчик, но показания не снимают. За электричество у нас идут большие суммы, в среднем 240 рублей добавляется к аренде. Люди выходят не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы аренду заплатить, — говорит одна из предпринимательниц.



Фото: читатели TUT.BY

Толпа предпринимателей собралась возле здания администрации с заявлением. Руководители рынка пообщались с представителем предпринимателей и попросили два дня на принятие решения.

По словам арендаторов, весной они уже собирали подписи о снижении аренды — тогда подписалось 470 человек. Ответа от администрации рынка люди не получили.

Выхода у предпринимателей почти нет. Даже если закрыться временно, то аренду все равно придется платить. Уйти с рынка вообще — значит, заплатить неустойку за расторжение договора в размере одной арендной платы.

— Многие люди боятся потерять работу. Может, наши встречи как-то повлияют на ситуацию.

Предприниматели планируют устроить еще одно собрание в пятницу.

Руководство рынка: «Единовременно выполнить требования арендаторов крайне сложно»

Начальник торгово-развлекательного комплекса «Экспобел» Андрей Гомон рассказал, компания готова предоставить арендаторам снижение арендной платы за май путем фиксации курса белорусского рубля к евро — 2,3 рубля за один евро. Для всех арендаторов уже подготовили дополнительные соглашения.

— Таким образом, всем предпринимателям на открытой площадке мы предоставили сниженную арендную плату более 20% по отношению к прошлому месяцу.

Гомон объясняет: что для арендодателя это очень большие суммы. Кроме того, компания решает этот вопрос пошагово. Рассматриваются меры поддержки на июнь.

— Мы просим время для проработки следующего решения по июню. Об этом мы сможем сообщить позже.

По словам руководителя, у компании сейчас есть серьезные обязательства по строительству двухэтажного комплекса на 33 тысячи «квадратов» для предпринимателей, которые работают на улице.

— Наши действия обусловлены нашими обязательствами перед другими партнерами — это строительные организации, банковские учреждения, также мы должны платить налоги на недвижимость, налоги на землю, должны оплачивать электроэнергию, услуги по обслуживанию комплекса. Конечно же, единовременно выполнить требования арендаторов крайне сложно для нашей организации. Учитывая наши сложившиеся партнерские отношения, мы надеемся на эффективное сотрудничество с предпринимателями.

Уточняем, действительно ли арендаторы должны будут платить штрафы, если захотят уйти.

— Обращений о расторжении договоров мы не получали. Пока точно ответить на этот вопрос не можем. Но мы просим арендаторов соблюдать те договоры, которые они подписали ранее, согласившись на изложенные условия. Просим отнестись к их исполнению как положено.

Что же касается света, то по словам Гомона, арендаторы платят за свет, как и все юридические лица — по коммерческому ценнику.