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Конкурс на лучшую "птичью" открытку проводят орнитологи

23.04.2020 08:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Спасти глухаря! Конкурс на лучшую открытку в поддержку акции по защите редкого крылатого объявила организация "Охрана птиц Отечества". В конкурсе орнитологи приглашают принять участие столичных школьников. Работу можно выполнить в разных техниках: нарисовать вручную или с помощью электронных программ или сделать аппликацию. Лучшие работы будут отмечены дипломами и призами.
Несмотря на потепление, еще не все птицы вернулись с юга. В мае прилетают стрижи - вестники лета, их орнитологи ждут с нетерпением. Маленькие птицы прилетают к нам одними из последних.

 
 
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Спасти глухаря! Конкурс на лучшую открытку в поддержку акции по защите редкого крылатого объявила организация "Охрана птиц Отечества". В конкурсе орнитологи...
 
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