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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Конкурс на лучшую "птичью" открытку проводят орнитологи Спасти глухаря! Конкурс на лучшую открытку в поддержку акции по защите редкого крылатого объявила организация "Охрана птиц Отечества". В конкурсе орнитологи...

Спасти глухаря! Конкурс на лучшую открытку в поддержку акции по защите редкого крылатого объявила организация "Охрана птиц Отечества". В конкурсе орнитологи приглашают принять участие столичных школьников. Работу можно выполнить в разных техниках: нарисовать вручную или с помощью электронных программ или сделать аппликацию. Лучшие работы будут отмечены дипломами и призами.Несмотря на потепление, еще не все птицы вернулись с юга. В мае прилетают стрижи - вестники лета, их орнитологи ждут с нетерпением. Маленькие птицы прилетают к нам одними из последних.