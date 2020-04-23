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В двух автобусах Бреста тестируют оплату проезда через онлайн сервис (и здесь дешевле)

23.04.2020 07:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Еще одна возможность купить электронный билет на городской транспорт появилась в Бресте. Сделать это можно при помощи приложения «Оплати». Доступна такая новинка пока для пассажиров только двух автобусных маршрутов — № 7 и № 16. Если эта система оплаты хорошо себя зарекомендует, то появится во всех автобусах и троллейбусах города, пишет «Брестская газета».


Брест стал последним из областных центров Беларуси, где внедрили такую систему оплаты проезда, и третьим в области после Пинска и Барановичей. Через пару дней она заработает еще и в Кобрине.

Как это работает?

Купить билет в электронном виде может любой житель Бреста. Для этого необходимо установить на смартфон приложение «Оплати». Скачать его можно в App Store или Play Market бесплатно.

Далее приложение попросит вас ввести свои данные и пополнить электронный кошелек, с которого будут списываться деньги за электронные билеты.


Зайдя в автобус или троллейбус, нужно открыть приложение, навести встроенный в него сканер на одну из наклеек с изображением QR-кода в салоне автобуса, выбрать количество билетов для покупки, а когда на экране высветится сумма для оплаты, нажать на кнопку «Оплатить». Деньги за проезд тут же списываются с кошелька пассажира и переводятся на электронный кошелек автопарка.

К слову, талончик, купленный через приложение, обойдется в 60 копеек, а не в 65, как если бы вы покупали его у водителя.


А как же контролеры?

Чтобы предъявить электронный билет на проверку, пассажир должен снова зайти в приложение и отсканировать специальный QR-код кондуктора или контролера. После этого на экране мобильного телефона появится информация о том, оплачен ли проезд или нет.

Если же у контролера по какой-то причине не окажется персонального QR-кода, то пассажир может показать ему электронный билет в разделе «Мои билеты» приложения «Оплати», ведь электронный билет содержит всю необходимую информацию о поездке: номер транспортного средства, его принадлежность автобусному парку, номер билета, дату и время его покупки, стоимость, а также остановочный пункт, до которого он действителен.

А что еще?

В будущем сервис может помочь отслеживать безбилетников, а также внедрять разные тарифы на проезд. Например, в планах ввести часовой билет на проезд, который будет действителен ровно 60 минут с момента покупки билета, сколько бы раз пассажир ни пересаживался в этот промежуток времени.

 
Теги: Брест
 
 
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Талончик, купленный через приложение, обойдется в 60 копеек, а не в 65, как если бы вы покупали его у водителя.
 
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