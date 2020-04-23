В агрогородке около Гродно объявили карантин. Но не из-за коронавируса

Источник материала: Tut.by

В Путришках, недалеко от Гродно, во двор забежала лиса. Животное оказалось заражено вирусом бешенства. Сейчас в агрогородке карантин, сообщает газета «Перспектива».



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Лиса забежала в один из частных дворов. Хозяин, заезжая на придомовую территорию, случайно наехал машиной на непрошеную гостью. О произошедшем мужчина сообщил в ветслужбу. Специалисты взяли пробы для анализа. Лиса оказалась бешеной.

Никто из сельчан с ней не контактировал. Но с 16 апреля в агрогородке все равно ввели карантин.

На протяжении двух месяцев здесь будут проводиться противоэпизоотические и противоэпидемические мероприятия, в том числе внеплановый отлов бродячих животных и вакцинация домашних питомцев.

Это четвертый случай бешенства за этот год в Гродненском районе.

— Ни в коем случае не стоит контактировать с лисой, если она пришла во двор. Хищница может оказаться бешеной и проявить агрессию, — предупреждает ветврач Гродненской райветстанции Ольга Шестовицкая. — О появлении в населенном пункте диких животных следует сразу сообщить в местную администрацию или ветеринарам. Также необходимо вакцинировать своих котов и собак. Это исключит риск их заражения опасным заболеванием.