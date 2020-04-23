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В агрогородке около Гродно объявили карантин. Но не из-за коронавируса
23.04.2020 08:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Путришках, недалеко от Гродно, во двор забежала лиса. Животное оказалось заражено вирусом бешенства. Сейчас в агрогородке карантин,
Лиса забежала в один из частных дворов. Хозяин, заезжая на придомовую территорию, случайно наехал машиной на непрошеную гостью. О произошедшем мужчина сообщил в ветслужбу. Специалисты взяли пробы для анализа. Лиса оказалась бешеной.
Никто из сельчан с ней не контактировал. Но с 16 апреля в агрогородке все равно ввели карантин.
На протяжении двух месяцев здесь будут проводиться противоэпизоотические и противоэпидемические мероприятия, в том числе внеплановый отлов бродячих животных и вакцинация домашних питомцев.
Это четвертый
— Ни в коем случае не стоит контактировать с лисой, если она пришла во двор. Хищница может оказаться бешеной и проявить агрессию, — предупреждает ветврач Гродненской райветстанции Ольга Шестовицкая. — О появлении в населенном пункте диких животных следует сразу сообщить в местную администрацию или ветеринарам. Также необходимо вакцинировать своих котов и собак. Это исключит риск их заражения опасным заболеванием.
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В Путришках, что недалеко от Гродно, во двор забежала лиса. Животное оказалось заражено вирусом бешенства.
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